Геращенко: Мировое сообщество должно отреагировать на нарушение международного права при отправке в Украину "гумконвоев" из РФ

Об этом Геращенко написала на своей странице в Facebook.

"Гуманитарные грузы, которые заходят на любую часть территории Украины, должны пересекать границу в только определенных пунктах, на контролируемых частях границы, с соблюдением всех таможенных и пограничных процедур и с соответствующим осмотром украинскими пограничниками и таможенниками", - отметила Геращенко, рассказав, что именно такую позицию Украины было представлено в ОБСЕ на заседании гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы в Минске, а также предоставлено факты постоянных нарушений со стороны Российской Федерации этих международных норм.

Гуманітарні вантажі, що заходять на будь- яку частину територіі Украіни , мають перетинати кордон у тільки визначених пу... Posted by Iryna Gerashchenko on Tuesday, June 16, 2015

"РФ на этой неделе готовит 30 "юбилейный" конвой на оккупированные боевиками территории, а любые международные гуманитарные миссии должны проходить исключительно в рамках международного права. А реакция мира на нарушение наших границ должна быть соответствующей", - заявила Геращенко.

Читайте такжеРоссийские грузовики с "гумдопомогою" привезли на Донбасс военные шлемы - пограничникиКак сообщал УНИАН ранее, 11 июня автомобили 29-й колонны МЧС России с так называемой гуманитарной помощью для Донбасса прибыли на государственную границу с Украиной. По данным российского ведомства, на обоих пунктах пропуска работают украинские таможенники и пограничники, которые берут участие в оформлении грузов в пункте пропуска "Донецк" за таможенными процедурами наблюдают представители миссии ОБСЕ.