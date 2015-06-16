Глава Минагропрода поручил новому руководителю Госрыбагентства кардинально дерегулировать отрасль

«Потенциал области очень высок. Украина вторая в Европе по площади водных поверхностей, в то же время по объему рыбной продукции, которую мы получаем с этих площадей, занимаем одно из последних мест, — сказал Ярема Ковалив. — При условии реформирования с использованием европейского опыта позволит увеличить выловы рыбы в 4-5 раз, это даст возможность отказаться от 80% импорта».

В свою очередь Министр аграрной политики и продовольствия Украины Алексей Павленко сообщил, что поставил перед Коваливым 5 задач по возрождению рыбной отрасли.

«Рыбная отрасль переживает, наверное, свои худшие времена. За предыдущие периоды скорее вводили антиреформы, чем реальные изменения. Не секрет, что сегодня это едва ли не самая теневая сфера. Поэтому первая задача, которая ставится перед агентством, — это открытость работы, прозрачность кадровой политики», — сказал глава аграрного ведомства на совместном брифинге.

Второй задачей для нового руководства, как подчеркнул министр, «является создание условий, чтобы в системе рыбного хозяйства не было места коррупции, и это не просто борьба с коррупцией а полное изменение системы».

«Госрыбагентство – весомый инструмент в обеспечении продовольственной безопасности страны. Следовательно, третьим приоритетом должно стать увеличение собственного производства аквакультуры и снижение импортозависимости», - отметил Алексей Павленко.

Четвертой задачей главы Госрыбгентсва является дерегуляция отрасли и радикальное уменьшение разрешительных процедур, ведь только это станет основой для привлечения в отрасль инвестиции.

Пятой задачей министр назвал приближения отрасли к европейским стандартам.

«Необходимо проведение реформ и внедрение европейской практики именно в вопросах контрольных, надзорных и квотных функций. На выполнение этих задач у нас есть один год. Дольше ждать никто не будет. Изменения нужны отрасли немедленно», - подчеркнул Павленко.