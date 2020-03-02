Завтра в Киеве на трех станциях метро возможны ограничения на вход

На стадионе «Олимпийский» состоится футбольный матч между командами «Динамо» (Киев) и «Колос» (Ковалевка).

Завтра в Киеве возможны ограничения на вход на станции метро «Дворец спорта», «Олимпийская» и «Площадь Льва Толстого» в связи с проведением футбольного матча на НСК «Олимпийский».

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Как сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, завтра на стадионе «Олимпийский» состоится футбольный матч между командами «Динамо» (Киев) и «Колос» (Ковалевка). Начало запланировано на 19:30.

Так, после окончания футбола для надлежащей перевозки болельщиков возможны ограничения (не закрытие) на вход на станции метро «Дворец спорта», «Олимпийская» и «Площадь Льва Толстого».