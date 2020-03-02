В Днепре погребением умерших будет временно заниматься предприятие по ремонту дорог

Это связано с ликвидацией в городе КП "Ритуальная служба".

В Днепре временно функции по погребению умерших граждан будет выполнять коммунальное предприятие, которое ремонтирует и эксплуатирует автодороги.

Об этом говорится в решении исполнительного комитета Днепровского городского совета от 28 февраля. Оно связано с ликвидацией профильного КП горсовета - "Ритуальной службы".

"Определить временным исполнителем функций погребения умерших граждан и содержания кладбищ на территории города Днепра коммунальное предприятие "Управление по ремонту и эксплуатации автодорог" Днепровского городского совета", - говорится в тексте документа.

Также на баланс предприятия передали объекты недвижимости, которые ранее принадлежали "Ритуальной службе", в частности - городские кладбища.

Как сообщал УНИАН, в Днепре появится Музей сопротивления Голодомору.