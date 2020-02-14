"Кто-то решил, что я какой-то космонавт": Дубилет отреагировал на фейки о подсчете числа населения через спутник

Дмитрий Дубилет рассказал о встрече с представителями ООН, которые заявили об опыте попытки подсчета приблизительной численности населения через спутник.

Министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет из-за искажений в СМИ уточнил информацию о возможности проводить приблизительный подсчет количества населения через спутник.

Как написал Дубилет на своей странице в Facebook, речь шла лишь о том, что представители ООН на встрече рассказали об опыте Афганистана и заявили, что могут помочь бесплатно, после чего в Кабмине решили изучить, насколько возможно оценивать демографию таким образом.

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«В Интернете распространилась новость о том, что мы якобы планируем провести перепись населения на оккупированных территориях через спутник. Давайте я расскажу, как было на самом деле. Во время интервью журналист спросил у меня о встрече с представителями ООН, которую мы проводили недавно в Киеве. Я рассказал, что мы обсуждали результаты нашей оценки численности населения. Затем мы перешли к теме подсчета населения на оккупированных территориях. Представители ООН рассказали, что у них есть опыт такой оценки на территориях Афганистана и других горячих точках через спутник, и что они могут помочь нам бесплатно с этим проектом. Решили, что надо изучить, насколько это возможно», – написал Дубилет.

Он отметил, что после этого по Интернету разошлась новость с заголовком “Дубилет хочет подсчитать украинцев через спутник”. Причем в сети люди постили только заголовок, без контекста выше.

«Часть начали писать, что мы хотим потратить на это какие-то безумные бюджеты, часть просто решила, что я какой-то космонавт. Эх, иногда не хватает мне опыта, чтобы не говорить то, что может разойтись неправильными заголовками», – добавил министр.

Как сообщал УНИАН, Дмитрий Дубилет рассказал о встрече с представителями ООН, которые заявили об опыте попытки подсчета приблизительной численности населения через спутник.

«Они пытались через спутниковые съемки и другие слои информации понять примерное количество населения. Но пока я не могу сказать, насколько точно можно оценить через спутники или какие-то другие инструменты количество населения в Крыму и на оккупированных территориях», – сказал министр.