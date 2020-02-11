Причастным к бунту в одесской колонии заключенным объявили подозрение

Семеро заключенных подозреваются в причастности к дезорганизации работы колонии.

Правоохранители сообщили подозрение семерым заключенным, причастным к бунту, который произошел в мае 2019 года в Южной исправительной колонии (№51), расположенной в Одессе.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области, прокуратура совместно с полицией сообщила о подозрении мужчинам, которые, как предполагается, причастны к дезорганизации работы указанной колонии.

Отмечается, что во время бунта был совершен умышленный поджог, приведший к уничтожению имущества этого исправительного учреждения.

В пресс-службе уточнили, что подозрение семерым мужчинам предъявлено в конце января – феврале текущего года.

Как уточнили в ведомстве, сейчас пятеро подозреваемых находятся в следственном изоляторе, двое – в исправительных колониях по месту отбывания наказания.

«Установлено, что в мае прошлого года недовольные условиями содержания заключенных подняли бунт, нанеся телесные повреждения сотрудникам пенитенциарного учреждения. Также они подожгли служебный автомобиль и административное здание дежурной части колонии», - сообщили в пресс-службе.

Как отмечается, такие действия осужденных привели к блокированию работы учреждения и нанесли государству значительный материальный ущерб.

В ходе следствия правоохранители установили личности семерых мужчин, которые принимали активное участие в беспорядках. Их действия квалифицировали по ст. 392 (действия, дезорганизующие работу учреждений исполнения наказаний) УКУ.

Как уточнили УНИАН в полиции, подозреваемые отбывали наказание за имущественные преступления: кражи, грабеж и угон, а также за умышленное убийство.

Как сообщал УНИАН, 27 мая 2019 года в Южной исправительной колонии (№51), расположенной в Одессе, произошел бунт, сопровождавшийся пожаром. Во время мятежа пострадали сотрудники исправительных учреждений №51 и №14, которые помогали коллегам. Два человека получили тяжелые ранения, остальные (более 10 человек) находились на амбулаторном лечении.

Полиция открыла уголовное производство по ст. 392 (действия, дезорганизующие работу учреждений исполнения наказаний) и ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Следователи теруправления ГБР, расположенного в Николаеве, начали расследование по факту служебной халатности сотрудников колонии (ч. 2 ст. 367) УКУ.

В Нацполиции заявили, что бунт произошел по указанию «воров в законе».

В Минюсте решили законсервировать Южную колонию из-за разрушений, нанесенных бунтовщиками.

В июле завершилось этапирование всех осужденных – более 400 человек – в другие исправительные колонии.

Колония №51, расположенная недалеко от центра города (возле оживленной магистрали), с тех пор пустует.