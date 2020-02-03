5 лет без Кузьмы: поклонники певца устроили автопробег в Кривом Роге (видео)

Около полусотни автомобилей проехались по трассе до места гибели Андрея Кузьменко.

В Кривом Роге 2 февраля состоялся ежегодный автопробег к месту гибели известного украинского музыканта Андрея Кузьменко, более известного как Кузьма Скрябин.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Читайте такжеВакарчук признался, что начал писать стихи о политике

Десятки автомобилей в этот день съезжаются на паркинг в центре Кривого Рога. Кое-кто цепляет на окна флаги, кто-то идет покупать цветы, ну а кто-то включает музыку, при этом репертуар у всех одинаковый – песни группы "Скрябин".

Около полусотни автомобилей неспешно едут по трассе. Едва ли не у каждого в машине звучит музыка Кузьмы Скрябина. Возле памятного креста все останавливаются, кладут цветы, зажигают лампадки, священник начинает молитву. Затем все желающие рассказывают воспоминания о Кузьме, некоторые просто молча наслаждаются его пением.

Почтили память погибшего также и участники группы, посвятив погибшему другу песню.

В целом автопробег в честь памяти Андрея Кузьменко проводят дважды в год – в день его рождения и в день его гибели.

Напомним, певец Андрей Кузьменко погиб 2 февраля 2015 года. Он попал в автомобильную аварию, когда за рулем внедорожника возвращался из Кривого Рога в Киев. На большой скорости его автомобиль столкнулся с молоковозом. Водитель грузовика и пассажирка, которая ехала в машине певца, получили травмы. Кузьму Скрябина спасти не удалось.