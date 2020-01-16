Били до разрыва почки: в Одессе двум полицейским сообщено о подозрении в избиении мужчины

Полицейских до сих пор не отстранили. Данным делом занимаются представители Офиса генпрокурора.

В Одессе двум полицейским сообщено о подозрении в избиении мужчины в 2018 году.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины.

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Как отмечается, мониторингом информации в СМИ и зарегистрированных уголовных дел, выявлено производство по факту избиения лица сотрудниками полиции, которое было зарегистрировано еще в феврале 2018 года. Данные в Единый реестр досудебных расследований внесли после того, как инцидент получил огласку в прессе.

«Однако в нем (производстве – УНИАН) длительное время расследование фактически не проводилось, несмотря на установление всех участников конфликта. Новым руководством прокуратуры в декабре 2019 года принято решение об изменении группы прокуроров в производстве, которое возглавили прокуроры специализированного подразделения», - сказано в сообщении.

Установлено, что двое полицейских в феврале 2018 года задержали мужчину по подозрению в совершении административного правонарушения. При этом в отношении его было применено насилие, как отмечается, явно непропорциональное тяжести правонарушения и поведению мужчины.

От полученных телесных повреждений потерпевший на месте потерял сознание, потом у него был констатирован разрыв почки.

Вчера, 15 января, прокуроры ОГП в Одессе сообщили двум сотрудникам полиции о подозрении в превышении служебных полномочий, которое сопровождалось насилием, применением специальных средств, а также болезненными и оскорбляющими личное достоинство потерпевшего действиями.

Решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемым и отстранении их от занимаемых должностей.

Как сообщили УНИАН в прокуратуре Одесской области, данным делом занимаются представители Офиса генпрокурора.

В свою очередь, представитель Главного управления Нацполиции в области отметил, что, вероятно, речь идет о событии, которые имело место в Ананьевском районе Одесской области.

В частности, в феврале 2018 года СМИ писали, что в Ананьевском районе был избит водитель, припарковавший ночью автомобиль на обочине, так как в нем закончился бензин.

По словам потерпевшего, к нему подъехал автомобиль с полицейскими, которые, заявив, что он пьян, надели на него наручники и сильно избили.

Пострадавший, со слов его супруги, потерял сознание и был госпитализирован. Медики диагностировали разрыв почки.