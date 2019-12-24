В ПЦУ не будут проводить рождественские богослужения 25 декабря

Рождественские богослужения в храмах ПЦУ запланированы на 6 января и 7 января.

В храмах Православной церкви Украины не будут отправлять рождественские богослужения 25 декабря.

Об этом в комментарии theБабелю сообщили в пресс-службе ПЦУ.

Рождественские богослужения в храмах ПЦУ запланированы на 6 января и 7 января.

В ПЦУ говорят, что не против переноса празднования Рождества на 25 декабря, но это несет серьезные риски.

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«Через переход может произойти раскол в самой церкви, может произойти разделение на староверов и нововеров. Такие примеры есть в мире. Не все прихожане и священнослужители поддерживают календарную реформу», — объясняют в пресс-службе.

Запад празднует Рождество 25 декабря в результате календарной реформы, которая касается всего года. Поэтому в ПЦУ планируют проводить разъяснительную работу относительно календарной реформы. «На это нужно время, людям необходимо разъяснить. Календарная реформа предусматривает не только смену даты празднования Рождества, но и других праздников, например, св. Николая».

Ранее митрополит Епифаний отметил, что ПЦУ не против календарной реформы. В ПЦУ выразили согласие с его заявлением, если это решение поддержат большинство верующих и Синод.

УНИАН сообщал, что 64% украинцев выступают против переноса празднования Рождества с 7 января на 25 декабря. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг».