Более 60% украинцев против переноса даты празднования Рождества – опрос

Количество тех, кто высказывается в поддержку переноса даты празднования Рождества, выросло по сравнению с 2016 годом.

64% украинцев выступают против переноса празднования Рождества с 7 января на 25 декабря.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Социологической группой «Рейтинг».

«25% опрошенных украинцев поддерживают идею переноса празднования Рождества с 7 января на 25 декабря. 64% респондентов против такой идеи. Еще 7% отметили, что им безразличен этот вопрос. 4% затруднились ответить», говорится в результатах исследования.

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Социологи отмечают, что в динамике возросло количество тех, кто высказывается в поддержку переноса даты празднования Рождества (в 2016 году только 15% поддерживали эту идею, 69% - были против).

Больше всего сторонников идеи переноса Рождества на западе страны: 43% поддерживают и почти столько же не поддерживают. В других макрорегионах опрошенные, скорее, против переноса: в центре 23% - за и 66% - против, на юге - 15% и 74% соответственно, на востоке - 14% и 74%.

Несколько больше поддерживают эту инициативу более обеспеченные и опрошенные среднего и старшего возраста.

Социологическая группа «Рейтинг» провела исследование 5-8 декабря 2019 года. Было опрошено 2 тыс. жителей Украины в возрасте 18 лет и старше методом личного формализованного интервью (face-to-face). Погрешность репрезентативности исследования - не более 2,2%.