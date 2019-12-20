Дело Шеремета: в зал суда, где находится Кузьменко, поднялись 15 силовиков (фото)

Заседание суда перенесено на 24 декабря, но подозреваемая в причастности к убийству журналиста Шеремета отказывается покидать зал.

На третий этаж Киевского апелляционного суда, где в зале заседаний в стеклянном боксе остается подозреваемая в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета Юлия Кузьменко, поднялись около 15 сотрудников полиции особого назначения.

Как передает корреспондент УНИАН, силовики сейчас находятся в коридоре.

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Кузьменко настаивает, что не уйдет из зала, и требует начать судебный процесс.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 20 декабря, заседание Киевского апелляционного суда по рассмотрению жалобы адвоката на решение Печерского районного суда Киева о содержании под стражей Кузьменко было перенесено на 24 декабря из-за неявки прокуроров.

Это вызвало возмущение со стороны присутствующих в зале, которые пришли поддержать Кузьменко и взять ее на поруки, а также со стороны адвоката Владислава Добоша.

Кузьменко заявила: "Я не уеду отсюда, пока не будет заседания. Я буду кричать и цепляться за все что угодно. Я имею право на это заседание”" Присутствующие также отказываются покидать судебный зал.