Сенцов и Сущенко в ОБСЕ призвали способствовать освобождению остальных политзаключенных

Освобожденные из РФ украинцы также обратили внимание на нарушения прав человека в России.

Освобожденные из российского плена Олег Сенцов и Роман Сущенко призвали членов ОБСЕ способствовать освобождению остальных политзаключенных.

Как сообщает пресс-служба МИД, об этом они заявили на полях Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Братиславе на организованном Украиной мероприятии.

Сенцов и Сущенко, в частности, поделились собственными историями о незаконном задержании, фальсификации обвинений и освобождении из российских тюрем. Кроме того, они привлекли внимание к массовому нарушению Россией прав человека.

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"Они также напомнили об около 100 украинских гражданах, которых продолжают незаконно удерживать по политическим мотивам на территории РФ и временно оккупированной территории АР Крым и Севастополя и призвали глав внешнеполитических ведомств государств-участников ОБСЕ продолжать усилия для их освобождения", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Сенцов заявил о блокировке Россией в ОБСЕ резолюции по Крыму.