ПЦУ предоставила Филарету пожизненное право на проживание в зданиях Киевского патриархата

В ПЦУ подчеркнули, что распространяемые слухи по поводу того, что якобы церковь "хочет выбросить патриарха Филарета на улицу", не соответствуют действительности и безосновательно провоцируют недоразумение среди верующих и общественности.

Синод Православной церкви Украины решил выделить почетному патриарху Филарету пожизненное право на проживание в здании церкви и совершение богослужений во Владимирском соборе.

Как сообщает пресс-служба Киевской митрополии ПЦУ, сегодня на заседании синода ПЦУ был рассмотрен вопрос о положении почетного патриарха Филарета и обеспечении условий его жизни и деятельности в связи с завершением процедуры ликвидации религиозной организации "Киевская патриархия Украинской православной церкви Киевского патриархата".

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Синод, учитывая былые заслуги в развитии церкви и с целью обеспечения достойного положения патриарха Филарета, постановил, что он имеет право на пожизненное проживание и использование для своей деятельности комплекса зданий по адресу: улица Пушкинская, 36 (Киев), а также на пожизненное совершение богослужений во Владимирском соборе Киева.

Пожизненное материальное содержание почетного патриарха Филарета осуществляется за счет отчислений от Владимирского собора и добровольных пожертвований.

На Синоде также решили, «учитывая прошлые особые заслуги» Филарета, создать религиозную организацию в составе ПЦУ в форме миссии.

В ПЦУ отметили, что распространяемые слухи по поводу того, что якобы церковь "хочет выбросить патриарха Филарета на улицу", не соответствуют действительности и безосновательно провоцируют недоразумение среди верующих и общественности.