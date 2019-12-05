ПЦУ предоставила Филарету пожизненное право на проживание в зданиях Киевского патриархата
Синод Православной церкви Украины решил выделить почетному патриарху Филарету пожизненное право на проживание в здании церкви и совершение богослужений во Владимирском соборе.
Как сообщает пресс-служба Киевской митрополии ПЦУ, сегодня на заседании синода ПЦУ был рассмотрен вопрос о положении почетного патриарха Филарета и обеспечении условий его жизни и деятельности в связи с завершением процедуры ликвидации религиозной организации "Киевская патриархия Украинской православной церкви Киевского патриархата".
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Синод, учитывая былые заслуги в развитии церкви и с целью обеспечения достойного положения патриарха Филарета, постановил, что он имеет право на пожизненное проживание и использование для своей деятельности комплекса зданий по адресу: улица Пушкинская, 36 (Киев), а также на пожизненное совершение богослужений во Владимирском соборе Киева.
Пожизненное материальное содержание почетного патриарха Филарета осуществляется за счет отчислений от Владимирского собора и добровольных пожертвований.
На Синоде также решили, «учитывая прошлые особые заслуги» Филарета, создать религиозную организацию в составе ПЦУ в форме миссии.
В ПЦУ отметили, что распространяемые слухи по поводу того, что якобы церковь "хочет выбросить патриарха Филарета на улицу", не соответствуют действительности и безосновательно провоцируют недоразумение среди верующих и общественности.