В Харькове собрали «часть рекорда Украины» во имя Памяти и Мира

Об этом сообщает харьковский сайт 057.ua.

Суть акции проста: на тысячах бумажных голубей все желающие написали имена своих родственников, знакомых – ветеранов и всех, кто погиб, защищая Родину.

В акции, которую инициировала парламентская депутатская группа «Возрождение», приняли участие более 10 тысяч харьковчан. Среди них и те, кто на собственном опыте знает, как терять друзей в бою.

Владимир Руденко, вспоминает, когда началась война, ему было всего 12 лет, но эти страшные годы ему пришлось пережить, как взрослому мужчине. «Я всегда жду таких праздников. Год прожить и встретить очередную победу – это счастье. У меня 5 детей и 19 правнуков. Я точно знаю, что воевать не надо. Это грех. Особенно как сейчас, когда отец стреляет сына, так не должно быть. Украине нужен мир», - говорит Владимир Руденко.

По окончании акции всех «голубей» отправят в Киев, где их вмонтируют в металлический каркас. Эту инсталляцию и выставят 9-го мая.

Организаторы надеются, что инсталляция в поддержку мира попадет в Книгу рекордов Украины. Увидеть рекордный арт-проект удастся и жителям Мариуполя, куда скульптура направится 1-го июня, чтобы поддержать всех героев того и нынешнего времени.