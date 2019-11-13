Законопроект по азартным играм увеличивает риски распространения лудомании в Украине – Институт будущего

Правительственный законопроект об азартных играх может привести к увеличению в Украине числа людей, страдающих лудоманией (игровой зависимостью). Заинтересованным в стимулировании лудомании будет сам контролирующий орган, создание которого предусматривает законопроект. Об этом заявил эксперт программы реформирования правоохранительной и судебной систем Украинского института будущего Александр Чебаненко во время круглого стола "Каким быть или не быть игорному бизнесу в Украине", организованного УИМ.

"На уровне закона фактически поддерживаются виды игры с высоким риском зависимости. В результате это все массовое распространение игромании в обществе и повторения сценария Грузии", - сказал он. По словам Чебаненко, в Грузии лудоманами считаются более 400 тыс. человек.

Он отметил, что в законопроекте отсутствуют предохранители для передачи несовершеннолетним игрокам маркетинговой и рекламной информации. "Это является фактическим стимулированием внедрения видов игры с высоким риском лудомании (казино, букмекерство, игровые автоматы)", - убежден эксперт.

Акцент в законопроекте сделан на сборе средств от продажи лицензий операторам и дополнительных лицензий. Впрочем, в большинстве стран Европы наибольший доход государства получают не от продажи лицензии, а от дальнейшей стабильной работы точек. "Здесь все-таки ориентация на продажу лицензий за большие деньги. Это все с большой вероятностью приведет к тому, что для возврата денег будут вводиться игры, которые имеют большую внешнюю привлекательность и больше затянут игроков к игре, а это очень опасно", - сказал Чебаненко.

Среди недостатков законопроекта эксперт назвал также то, что в нем отсутствует базовый механизм контроля за движением средств, а это создает возможность легализации любых денег через "случайный выигрыш в беттинг". "Как в случае с известным политиком, которому недавно повезло", - напомнил он.

По мнению эксперта "Украинского института будущего", правительственный законопроект не соответствует ни заявленным в нем принципам, ни международным стандартам. Поэтому документ должен быть существенно доработан.

Напомним, результаты опроса, проведенного группой "Рейтинг" в сентябре 2019 года, показали, что в Украине легализацию игорного бизнеса поддерживают 11% респондентов, а почти 60% - категорически против.