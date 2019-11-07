"По Киеву толпами ходят фашисты": переехавший в Россию артист украинского Сomedy Сlub отличился диким заявлением об Украине

"Ведь еще пять лет назад я даже и подумать не мог, что по Киеву толпами будут ходить фашисты...", - заявил Андрей Молочный

Переехавший в Россию несколько лет назад популярный украинский комик Андрей Молочный отличился странным заявлением об Украине.

В своем Instagram звезда Сomedy Сlub заявил, что "по Киеву толпами ходят фашисты" и что однажды "Киев будет очищен от фашисткой нечисти".

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"Ведь еще пять лет назад я даже и подумать не мог, что по Киеву толпами будут ходить фашисты...Но есть надежда, есть надежда, что как и семьдесят шесть лет назад Киев будет очищен от фашисткой нечисти, от нелюдей, которые хотят чтобы мы предали память наших великих предков, предали Родину, предали себя и предали своих детей. Ничего у вас гады не получится. Теперь за эту память я зубами держаться буду", - написал Молочный у себя на странице.

Отметим, что аккаунт комика не имеет галочки верификации в Instagram, но на него подписан ряд российских знаменитостей.