Дочь экс-политзаключенного Бекирова назначили советником Денисовой

Она будет заниматься вопросом соблюдения прав крымских татар.

Элеонора Бекирова / фото: Бекирова/Facebook

Дочь бывшего политзаключенного Кремля Эдема Бекирова Элеонору Бекирову назначили советником уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой.

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Об этом она сообщила в Facebook.

«Приветствую в своей команде Элеонору Бекирову - советника Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека. Она будет заниматься соблюдением прав коренного народа Крыма (крымскотатарского населения)», - написала Денисова.

«Будем бороться за то, чтобы все, кто остался в кремлевских застенках, в ближайшее время вернулись домой», - написала Бекирова в Facebook.

Как сообщал УНИАН, крымскотатарский активист Эдем Бекиров, освобожденный из российского плена в рамках обмена удерживаемыми лицами, заявил, что крымские татары должны бороться с удвоенной силой, чтобы все политзаключенные вернулись домой.