Полячка украинского происхождения получила Нобелевскую премию по литературе: биография и произведения писательницы (видео)

В четверг, 10 октября, Нобелевский комитет назвал лауреатов премии по литературе за 2018 и 2019 годы.

Нобелевскую премию по литературе получили польская писательница Ольга Токарчук и австрийский автор Петер Гандке.

"Нобелевскую премию по литературе за 2018 год получила польская писательница Ольга Токарчук. Нобелевскую премию по литературе за 2019 год - австрийский автор Петер Гандке", - сообщили в нобелевском комитете.

Ольга Токарчук названа ведущим польским романистом своего поколения, она получила премию за "описательную воображение, что с энциклопедической пристрастием показывает пересечение границ как формы жизни".

Кто такая Ольга Токарчук

Ольга Токарчук (Olga Tokarczuk, 29 января 1962, Сулехув, Польша) — польская писательница, эссеистка, автор сценариев, поэтесса, психолог. Писательница родилась в городе Сулехуві на западе Польши в семье выходцев с Украины.

Во время обучения занималась психически больными лицами как волонтер. После университета работала психотерапевтом. Когда ее первые произведения приобрели популярность, уволилась с работы и посвятила себя литературному труду.

Награждена многочисленными премиями, в частности премией Польского общества книгоиздателей, премией фонда им. Костельських, "Паспортом" журнала "Политика", а также несколькими номинациями в литературной премии "Ніке". Четырехкратный лауреат "Читателей Нике", 2008 года впервые награждена этой премией решением жюри.

В 2018 году Ольга Токарчук получила международную Букеровскую премию за роман "Бегуны" (Flights). Больше читайте здесь: https://tsn.ua/ru/books/pobediteli-nobelevskoy-premii-po-literature-olga-tokarchuk-i-peter-gandke-poluchat-nagradu-v-stokgolme-1424847.html

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Произведения Ольги Токарчук

Путешествие людей книги (1993). Роман. Премия Польского общества книгоиздателей

Е.Е. (1995). Роман

Правик и другие времена (1996). Роман. Номинация на польскую литературную премию Нике

Шкаф (1998). Сборник рассказов

Дом дневной, дом ночной (1998). Роман. Номинация на польскую литературную премию Нике

Кукла и жемчужина (2000)

Игра на многих барабанчиках (2001). Сборник рассказов. Номинация на польскую литературную премию Нике

Последние истории (2004). Сборник повестей

Бегуны (2007). Роман. Лауреат литературной премии Нике. Лауреат Букеровской премии 2018 года

Писания Якова (2014)