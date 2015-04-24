Завтра в Киеве возле метро «Харьковская» можно будет пообщаться с бойцами 12-го батальона тероборони

Как сообщил УНИАН заместитель командира батальона по работе с личным составом Владимир Кухар, батальон завтра прибудет в столицу после выполнения боевых задач в зоне АТО.

«Выходят завтра несколько подразделений, которые выполняли боевые задачи в Донецкой и Луганской областях, в том числе на линии соприкосновения. Выходят для того, чтобы отпустить наших демобилизованных ребят и пополнить новыми военными кадрами, мобилизованными, а также переформатировать, пройти боевое слаживание и снова выступить в район ведения боевых действий», - сказал он.

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Ожидается, что военная колонна прибудет в Киев в полдень. «Завтра возвращается больше сотни людей. Они идут своим ходом, то есть на своем транспорте - это колонна преимущественно гражданской техники, которая адаптирована к военным условиям», - отметил Кухар.

По его словам, в этом составе батальон вышел в зону АТО 29 января. «И по сей день происходят определенные ротации, перемещения подразделений - было и на юг от реки Северский Донец, и на север, в том числе в места, где была угроза прорыва и постоянные провокации. Но мы практически без потерь в этом году», - сообщил заместитель комбата.

Он сказал, что за все время ведения боевых действий потери батальона - 12 погибших. «И мы говорим о 69 раненых, но на самом деле их больше», - добавил Кухар.

По его словам, готовятся документы о награждении на уровне государства лучших бойцов, в том числе тех, которые получили ранения в результате артобстрелов на Веселой Горе и в Жовтневом районе Луганска, в других местах.

Кухар сообщил, что колонна военных должен остановиться в Киеве в районе станции метро «Харьковская», на обочине, где киевляне смогут с ними встретиться. В столицу бойцы приедут из Луганщины, преодолев 800 км, после чего отправятся на основную базу, которая расположена в Бердичеве Житомирской области.

Как сообщал УНИАН, подразделения 12-го батальона на доукомплектование прибывали в Киев 6 декабря 2014 года, после чего снова отправились в зону боевых действий.

Тогда около тысячи киевлян встретили военнослужащих под стенами мэрии. После завершения торжественной части большинство направились маршем на Майдан Незалежности, где зажгла свечи в память о погибших во время АТО военнослужащих.

Справка УНИАН. 19 марта 2014 года Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о создании оперативных штабов при облгосадминистрациях приграничных областей Украины. 30 марта 2014 года в тогдашний и.о. президента Украины Александр Турчинов поручил руководителям ОГА начать создание батальонов территориальной обороны в каждой области Украины.

12-й батальон территориальной обороны «Киев» находится в оперативном подчинении Министерства обороны Украины.