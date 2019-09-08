Календарь событий: теракты 9/11, Шнобелевская премия, трагедии Айседоры Дункан, с чего начались неудачи киевского «Динамо», как появился «марафон», первые в мире танковая атака и штраф пьяному водителю

9 сентября

Вторая неделя осени начинается с Международного дня красоты, учрежденного по инициативе Международного комитета эстетики и косметологии (CIDESCO - Comité International D'Esthétique Et De Cosmétologie). Комитет считается главной международной Ассоциацией терапии красоты в мире, основан в Брюсселе в 1946 году и с тех пор формируется тысячами врачей по всему миру, благодаря работе 33 отделений во многих странах. Сам праздник отмечается с 1995 года. Традиционно во многих городах и странах 9 сентября проводятся конкурсы красоты. Первый в истории конкурс красоты прошел в Бельгии в сентябре 1888 года, а первый конкурс «Мисс Мира» состоялся в Лондоне в апреле 1951 года.

Есть в понедельник и памятные исторические даты. Так, 9 сентября 1776 года Континентальный конгресс утвердил новое название Америки – «Соединенные Штаты Америки» (вместо названия «Объединенные колонии Америки», принятого конгрессом 7 июня 1775 года). В 1770-е годы конфликт Англии со своими колониями на восточном побережье Атлантики перешел в активную фазу. К весне 1776 года большинство американских колоний высказалось за независимость от метрополии. В связи с этим была образована комиссия для подготовки Декларации Независимости, а в июле 1776 года она была принята на Континентальном конгрессе. Декларация провозгласила образование 13 суверенных государств на Атлантическом побережье Северной Америки. Первоначально это были самостоятельные, необъединенные в федеративный союз штаты – Нью-Хемпшир, Массачусетс, Род-Айленд, Коннектикут, Делавэр, Мериленд, Виргиния, Северная Каролина, Южная Каролина, Джорджия, Нью-Йорк, Нью-Джерси, Пенсильвания. В Декларации Независимости впервые было использовано название «Соединенные Штаты». Считается, что это оно было предложено Томасом Пейном, общественным и политическим деятелем США и Великобритании. Именно такая форма и более краткая – «Штаты» – употреблялись в протоколах Континентального конгресса. Аббревиатура «U.S.» встречается в документах Джорджа Вашингтона в 1791 году, а аббревиатура «U.S.A.» впервые появилась в 1795 году. Но еще в течение двух лет после провозглашения независимости официально употреблялось название «Соединенные Штаты Северной Америки», слово «Северной» было исключено из названия решением Континентального конгресса в 1778 году. Континентальный конгресс, прошедший в 1777 году в Филадельфии, принял резолюцию, устанавливающую вид американского флага, на котором было 13 белых и красных полос, а также 13 звезд – по количеству первых объединившихся колоний. В последствии было решено навсегда оставить число полос неизменным, а в честь каждого нового штата добавлять еще одну звезду, которых сейчас уже 50.

В 1886 году в столице ШвейцарииБерне была подписана Конвенция об охране литературных и художественных произведений - первое международное соглашение в области авторского права.

В 1893 году в Германии был создан футбольный клуб «Штутгарт».

В 1911 году в Англии начала действовать авиапочта.

В 1956 году легендарный певец Элвис Пресли впервые появился на национальном телевидении США.

В 1969 году в Канаде вступил в действие «Языковой Акт», провозглашавший английский и французский языки официальными на всей территории страны.

В 2001 году в 01:46:40 по Гринвичу часы отсчитали миллиардную секунду эрыUNIX, которая началась в полночь 1 января1970 года - именно с этого момента Unix-системы отсчитывают «внутреннее» время.

9 сентября в мире отмечается неофициальный, но очень популярный профессиональный праздник - День тестировщика. Дата неслучайная: 9 сентября 1947 года ученые Гарвардского университета, тестировавшие вычислительную машину Mark II Aiken Relay Calculator, нашли в ней мотыльнка, застрявшего между контактами электромеханического реле, и ученая Грейс Хоппер произнесла слово «bug» («жук»), ставшее позднее термином, обозначающим компьютерную ошибку. Извлеченное насекомое было вклеено в технический дневник с сопроводительной надписью: «First actual case of bug being found» («первый случай в практике, когда был обнаружен жучок»). Этот забавный факт положил начало использованию слова «баг» в значении «ошибка». В итоге, процесс выявления и устранения причин сбоя в работе компьютера получил название debugging (дебаггинг, «отладка», дословно: избавление от жуков). А само название профессии возникло от английского слова test, то есть испытание. В Украине этот День также отмечается. Поздравляем всех причастных к нему!

Еще в 9 сентября в Украине - День дизайнера-графика. Это торжество, пока неофициальное, очень молодое. Первый раз День дизайнера-графика отмечали в 2005 году, в небольшой компании. Торжество было приурочено ко дню рождения Владимира Чайки – одного из ведущих графиков нашего времени, лауреата множества наград и премий, его работы уже не первый год считают эталоном. А вот в честь 50-летния Чайки в 2009 году этот праздник начали отмечать широко. Поздравляем с праздников дизайнеров-графиков!

Неофициальный праздник, за наличие которых мир обязан различным сообществам, в том числе, в соцсетях, - День изобретения новых привычек.

Именины у Анфисы, Пимена, Саввы, Владимира, Михаила, Александра, Дмитрия, Ивана и Степана.

10 сентября

Во вторник - Всемирный день предотвращения самоубийств, учрежденный по инициативе Всемирной организации здравоохранения при поддержке Международной ассоциации по предотвращению самоубийств (International Association for Suicide Prevention). Современные ритмы жизни, точнее ее субъективные факторы приводят к тому, что в определенный момент человек решается на преступление - преступление против собственной жизни. По данным ВОЗ, общее количество смертей от суицида сейчас приближается к миллиону в год. Тенденции таковы, что к 2020 году число самоубийств возрастет в полтора раза. По статистике, в результате самоубийств в мире умирает столько же людей, сколько в результате войн и насильственных убийств, вместе взятых. По распространенности случаев суицида лидируют развитые страны. Первенство принадлежит Восточной Европе. В Японии ежегодно кончают жизнь самоубийством примерно 30 тысяч человек. Наименьшие же показатели - в Латинской Америке и исламских странах. Относительно Африки статистические данные практически отсутствуют.

10 сентября в Украине - День физической культуры и спорта. Праздник учрежден в 1994 указом президента в поддержку инициативы физкультурных и спортивных организаций. Он отмечается ежегодно во вторую субботу сентября. По данным Министерства молодежи и спорта, на территории нашей страны насчитывается 1118 стадионов, 39058 спортивных площадок, 11433 футбольных поля, 1245 теннисных кортов, 512 плавательных бассейнов, 4 велотрека, 47 конноспортивных баз, 47 сооружений с искусственным льдом, 74 весельно-спортивные базы, 99 лыжных баз. В этот день эти спортивные площадки стоит посетить. Ваш организм будет этому только рад!

В этот день в 1509 году в Стамбуле в 10 часов утра произошло землетрясение, известное как Малый Судный день, в ходе которого погибли порядка 10 000 человек. Землетрясение нанесло серьезнейший урон столице Османской империи.

В 1756 году король Португалии из династии Браганса Жозе I подписал указ об основании первого в мире разграниченного региона для производства вина (Портвейна). Таким образом была основана королевская компания Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Douro. Ныне этот регион внесен в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

В 1835 году была открыта первая железная дорога в Германии - между Нюрнбергом и Фюртом протяженностью 10 км.

В 1894 году в Лондоне был оштрафован первый водитель за вождение автомобиля в пьяном виде - таксист Джордж Смит. Не справившись с управлением, он въехал точно в двери дома. Штраф составил 1 фунт стерлингов.

В 1977 году тунисский иммигрант Хамида Джандуби, осужденный как убийца, стал последним казненным на гильотине преступником во Франции. Через четыре года гильотина как орудие смертной казни была запрещена.

В 1981 году знаменитая картина «Герника»Пабло Пикассо вернулась в Испанию и была помещена в мадридский музей Прадо. В завещании великого художника, скончавшегося в 1973 году, было указано, что возвращение возможно лишь при условии падения фашизма и восстановления демократии в стране.

10 сентября 1984 года британский генетик Алек Джеффриз обнаружил, что ДНК каждого человека неповторимо и уникально – как уникальны отпечатки пальцев. Ученый рассматривал рентгеновские снимки ДНК и вдруг увидел, что цепочки отличаются. Джеффриз назвал их «генетическими отпечатками». Так зародилась «генетическая дактилоскопия». С помощью «генетических отпечатков» можно установить родство, доказать причастность к преступлению или наоборот – помочь выйти на свободу людям, попавшим за решетку из-за судебной ошибки, и таких примеров уже достаточно много. Первой областью практического применения этого открытия стала криминалистика. К традиционной дактилоскопии – определению личности человека по отпечатку пальца добавилась генетическая дактилоскопия – определение личности по волосу, по слюне на фильтре от сигареты, или частице кожи, или капельке крови. Ведь в любом биоматериале человека есть ДНК. И как установил ученый, она у каждого из нас уникальна. Сегодня ДНК-дактилоскопию можно проводить везде, даже в портативных лабораториях, и десятки предприятий в мире выпускают оборудование для геномной идентификации личности.

В 1988 году в этот день в Одессе стартовал первый конкурс комедийных фильмов «Золотой Дюк».

Неофициальные праздники - День занюхивателя и День разноцветных букетов.

Именины у Анны, Моисея, Афанасия, Дениса, Григория, Ивана, Павла, Анатолия, Вениамина, Кассиана, Арсения, Игнатия, Сергея и Николая.

11 сентября

В этот день свой день рождения отмечает Всемирный фонд дикой природы (WWF). На сегодня это - крупнейшая в мире неправительственная международная природоохранная организация, усилия которой направлены на решение самых актуальных природоохранных проблем во всех уголках мира. Фонд объединяет 28 национальных организаций и ассоциированных членов, а также около 5 миллионов индивидуальных членов. Фонд был создан в 1961 году в небольшом швейцарском городке Морге, где находится штаб Международного союза охраны природы. Интересно, что даже сами основатели WWF – Люк Хоффман, Питер Скотт и Гай Монфор – не догадывались, во что выльется их затея. В 1962 году фонд реализовал свою первую масштабную акцию – его представители обратились ко всем странам с призывом подписать Всемирную хартию по охране диких животных. Признание и финансовую независимость WWF получил спустя 10 лет. В 1971 году принц Голландии Бернард, президент фонда, лично обратился к тысяче самых влиятельных людей мира с просьбой поддержать WWF и отдать в управление фондом по 10 тысяч долларов. В результате удалось собрать 10 миллионов долларов. Эта сумма стала финансовой основой фонда. Сама же организация по числу участников (тысяча приглашенных плюс принц Бернард) стали называть «Трест 1001». На сегодняшний день Всемирный фонд дикой природы занимается охраной отдельных биологических видов, почв, ландшафтов, воды и воздуха. За время своего существования он реализовал более 2 тысяч проектов. Средства на осуществление программ фонда все также поступают в виде благотворительных пожертвований от частных лиц, правительств разных стран, международных агентств и компаний.

11 сентября 1609 года английский мореплаватель Генри Гудзон открыл остров Манхэттен.

В 1847 году 300 человек погибли в результате урагана, обрушившегося на Ньюфаундленд.

В 1888 году на открытии промышленной выставки в Торонто была произведена первая в мире запись человеческого голоса.

В 1927 году произошло землетрясение на Южном берегу Крыма, приведшее к множественным разрушениям от Севастополя до Феодосии. Именно это землетрясение попало в сюжет романа «Двенадцать стульев».

В 1993 году в Киеве был открыт памятный знак жертвам голодомора.

В этот день в 2001 году четыре группы террористов-смертников, общим количеством 19 человек, захватили четыре пассажирских авиалайнера, принадлежавших двум большим авиаперевозчикам США. Все самолеты вылетели из аэропортов в северо-восточной части Соединенных Штатов и направлялись в Калифорнию. Каждая группа похитителей имела как минимум одного члена, прошедшего начальную летную подготовку. Террористы, захватив самолеты рейса 11 American Airlines и рейса 175 авиакомпании United Airlines, направили оба лайнера в северную и южную башни комплекса Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Первый боинг American Airlines, летевший из Бостона в Лос-Анджелес, врезался в небоскреб «Северная башня» в 8.46 по местному времени. На борту находился 81 пассажир, среди которых пятеро террористов. Удар самолета пришелся между 93-м и 99-м этажами, погибли сотни людей, топливо самолета подняло температуру пламени в здании до тысячи градусов. Около тысячи человек оказались в ловушке между 100-м и 107-м этажами. В 10.29 горящая «Северная башня» упала. Второй самолет боинг United Airlines, который также летел из Бостона в Лос-Анджелес, террористы направили в «Южную башню» на уровне между 77-м и 81-м этажами за 17 минут после первой атаки - в 9.03. На борту самолета было 56 пассажиров, из них - пять террористов. В 9.59 горящее здание второй башни рухнуло. Третий самолет угонщики направили в здание Пентагона, расположенное неподалеку от Вашингтона, столкновение произошло в 9:37 по местному времени. Погибли 184 человека - 59 пассажиров (из них - пятеро террористов) и 125 военнослужащих и гражданских лиц, находившихся внутри здания. Пассажиры и команда четвертого авиалайнера, узнав о судьбе других самолетов, атаковали похитителей и довели самолет до катастрофы в безлюдном поле близ городка Шанксвилл, штат Пенсильвания. На борту было 37 пассажиров, среди которых четверо террористов. В результате ужасного нападения погибло 2997 человек, более 6000 получили ранения. Кроме того, погиб 341 пожарный и 2 парамедика Нью-Йоркского пожарного департамента, 60 полицейских и 8 сотрудников скорой помощи. Теракт стал крупнейшим в истории по количеству жертв, инфраструктура США понесла убытки на сумму не менее 10 млрд долларов. Среди жертв теракта были также 12 человек украинского происхождения. Все имена погибших выписаны на знаменах гордости и скорби, которые выставлены на Нижнем Манхэттене, в районе, принявшем на себя самый кровавый в мировой истории теракт. Как символ несокрушимости на месте «Башен Близнецов» построен новый небоскреб – «Башня свободы». Высотой в 541 метр сооружение стало самым высоким в стране. Его строили 8 лет и открыли в 2014-м. Вместе с башней в память о погибших здесь построили мемориал и музей.

В 2015 году 11 сентября башенный кран упал на мечеть Аль-Харам в Мекке и задавил насмерть 107 человек.

Неофициальные праздники – День ласкового обращения и День правильного ожидания необъяснимого.

Именины у Ивана и Яна.

12 сентября

В четверг - День сотрудничества Юг-Юг Организации Объединенных Наций. Термин «сотрудничество Юг-Юг» относится к обмену знаниями, технологиями и ресурсами между странами глобального Юга, то есть развивающимися странами Африки, Латинской Америки и Азии. Сотрудничество Юг-Юг открывает перед развивающимися странами и странами с переходной экономикой реальные возможности для поступательного экономического роста и устойчивого развития. Дата выбрана неслучайно: в этот день в 1978 году в столице Аргентины, Буэнос-Айресе, делегации 138 государств приняли План действий по развитию и осуществлению технического сотрудничества между развивающимися странами.

12 сентября отмечается «творческий» праздник – Международный день вязания крючком. В этот день традиционно проводятся различные мероприятия, на которых можно продемонстрировать свое умение и результаты творчества. Чаще всего этот замечательный праздник отмечается проведением флешмобов, мастер-классов, демонстрационных показов, выставок, а также просто обменом фотографиями через социальные сети. Впервые же о Международном дне вязания крючком заговорили в интернете в 2007 году, благодаря инициативе американского блогера, увлекавшегося изготовлением крючков для вязания. То ли в шутку, то ли всерьез, но он заявил в своем блоге о проведении международного праздника, посвященного вязанию крючком. Идея, благодаря популярности техники вязания, была моментально поддержана.

12 сентября традиционно мир чествует лауреатов Шнобелевской премии. Эту премию еще называют Игнобелевской (с анг. «постыдная», «позорная») и Антинобелевской. Она была учреждена в 1991 году. Ее идейным вдохновителем стал юмористический журнал «Анналы невероятных исследований» во главе со своим создателем Марком Абрахамсом.

Ежегодно обладателями этой премии становятся десять человек – «за достижения, которые заставляют сначала засмеяться, а потом задуматься». То есть, премией награждают за необычные и остроумные исследования, чтобы привлечь внимание и подстегнуть интерес людей к науке, медицине и технологиям. Правда, первоначальная формулировка звучала несколько иначе: «за достижения, которые невозможно воспроизвести – или нет смысла это делать». За исключением трех премий, присужденных в первый год, Шнобелевская премия вручается за реальные труды. Кандидатов на соискание премии может выдвигать любой желающий, допускается и самовыдвижение. Первые церемонии вручения проходили в Массачусетском технологическом институте, позднее действо переместилось в Гарвард. Вручение Шнобелевской премии уже обросло своими забавными традициями. Так, награду «шнобелевским» лауреатам вручают их «нобелевские» коллеги, надевающие по этому случаю бутафорские очки, накладные носы и фески (красные шерстяные колпаки с шелковой витой кистью). До 2006 года во время церемонии вручения по лекционному залу вместимостью более тысячи человек летали бумажные самолетики. Позднее их запретили – из соображений пожарной безопасности.

Оригинальна и сама награда: в дополнение к сертификату, удостоверяющему получение премии и подписанному тремя лауреатами Нобелевской премии, победителям вручают медали из фольги либо клацающие челюсти на подставке. Время выступления лауреатов ограничено 60 секундами. Тех, кто говорит дольше, останавливает маленькая мисс Свити Пу – девочка, которая капризным голосом восклицает: «Пожалуйста, прекратите, мне скучно!». В разные годы премии удостаивались следующие труды: исследование, показавшее, что присутствие людей сексуально возбуждает страусов; вывод о том, что черные дыры по своим параметрам подходят для расположения ада; работа, посвященная исследованию вопроса, будет ли инфицирована еда, упавшая на пол и пролежавшая там менее пяти секунд.

В 490 году до н. э. греческий воин Фидиппид пробежал от города Марафон до Афин, принес весть о победе греков над персами - «Ликуйте! Мы победили» и умер. Когда в 1896 году в Афинах проходили первые современные Олимпийские игры, в его честь был устроен забег между Марафоном и Афинами. С тех пор «марафон» стал классической дистанцией, и соревнования по нему стали одним из самых популярных видов легкой атлетики.

В 1504 году Христофор Колумб в ходе четвертого, последнего, мореплавания отправился из Америки в Испанию.

В 1624 году первая в мире субмарина прошла испытания в Лондоне.

В 1890 году англичанами был основан город Солсбери - ныне Хараре, столица Зимбабве.

В 1898 году был открыт Киевский политехнический институт.

В 1923 году в Женеве была подписана конвенция о пресечении обращения порноизданий и торговли ими.

В 2008 году в Харькове состоялся первый и на тот момент единственный концерт группы Queen в Украине. Этим бесплатным концертом группа начала свой Европейский тур в поддержку акции борьбы со СПИДом.

Неофициальные праздники - День виртуальной бутылки, День семейного общения, День заглядывания в окна, День осознанности и День утилизации электронных отходов.

Именины у Александра, Ивана, Павла, Даниила, Арсения, Саввы, Ефрема, Макария, Григория, Евгении, Елизаветы, Максима, Степана и Петра.

13 сентября

В пятницу нет официальных всемирных праздников, но есть ряд значимых памятных дат. Так, в 1902 году в этот день в Великобритании впервые в качестве доказательства вины обвиняемого были использованы его отпечатки пальцев с места преступления.

В 1922 году был зафиксирован мировой рекорд максимальной температуры воздуха у поверхности Земли. В Эль-Азизии (на территории нынешней Ливии) столбик термометра в тени поднялся до отметки +57,7 °C.

13 сентября 1929 года на заседании Медицинского исследовательского клуба при Лондонском университете английский ученый Александр Флеминг впервые явил публике свое открытие – пенициллин. Доклад Флеминга «Культура пенициллина» особого интереса у слушателей не вызвал. Даже после опубликования статья открытие не было интересно медикам. А все потому, что пенициллин оказался очень нестойким веществом. Он разрушался даже при кратковременном хранении. История пенициллина началась еще в 19 веке. В 1896 году итальянский врач Б.Гозио вывел первый в мире антибиотик, скорее всего, пенициллин, однако он не получил практического применения и был забыт. В 1913 году американские ученые У.Альсберг и О.Блек получили из гриба вида Penicillium пенициллиновую кислоту, обладающую противомикробными свойствами. Но война прервала их исследования. В 1928 году английский ученый бактериолог Александр Флеминг провел обычный опыт исследования защиты организма человека от инфекционных заболеваний. В результате совершенно случайно он вывел, что обычная плесень синтезирует вещество, уничтожающее возбудители инфекции, и обнаружил молекулу, которую назвал пенициллином. В 1930-х годах ученые пытались улучшить эффективность пенициллина, но только в 1938 году ученые Оксфордского университета Говард Флори и Эрнст Чейн выделили чистую форму пенициллина. Из-за больших потребностей в лекарственных средствах в период Второй мировой войны уже в 1943 году началось производство этого антибиотика в больших масштабах. А в 1945 году Флеминг, Флори и Чейн получили Нобелевскую премию за свое открытие.

В 1958 году в Индийском океане, в территориальных водах султаната Оман, столкнулись на полном ходу два танкера с грузом сырой нефти - французский «Фернай Жильбер» и либерийский «Мелика». После сильного удара и последовавших за ним взрывов и пожара оба корабля затонули. Трагедия привела к гибели 21 человека.

13 сентября - День рождения бионики. Бионика (от греч. biōn – элемент жизни) – наука, граничащая между биологией и техникой, решающая инженерные задачи на основе анализа структуры и жизнедеятельности организмов. Бионика тесно связана с биологией, физикой, химией, кибернетикой и инженерными науками – электроникой, навигацией, связью, морским делом и др. Прародителем бионики считают Леонардо да Винчи, которому принадлежит идея применения знаний о живой природе для решения инженерных задач. Его чертежи и схемы летательных аппаратов были основаны на строении крыла птицы. В наше время, по чертежам да Винчи неоднократно осуществляли моделирование орнитоптера. Дата праздника неслучайная: 13 сентября 1960 года в американском городе Дайтоне состоялся первый симпозиум по бионике, который официально закрепил появление новой науки. Ученые избрали своей эмблемой скальпель и паяльник, соединенные знаком интеграла, а девизом – «Живые прототипы – ключ к новой технике».

В 1965 году в этот день в США вышел сингл «Yesterday» группы «Битлз».

Неофициальные праздники - Международный день шоколада, День шарлоток и осенних пирогов и День позитивного мышления.

Именины у Геннадия, Дмитрия, Владимира, Михаила и Александра.

14 сентября

В субботу - Всемирный день оказания первой медицинской помощи, он отмечается ежегодно во вторую субботу сентября по инициативе Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца. По данным Всемирной Организации здравоохранения, ежегодно в мире из-за травм, полученных в результате ДТП, ожогов, падений или утоплений, происходит до 10% всех случаев смерти и до 15% всех случаев инвалидности. Травмы и увечья являются основной причиной гибели людей в возрасте от 15 до 45 лет и приводят к десяткам миллионов случаев обращений в больницы за неотложной помощью. Очень важно помнить, что фактор времени имеет большое значение при оказании первой помощи пострадавшему. Считается, что если человек доставлен в больницу в течение первого часа после получения травмы, то это помогает обеспечить ему самый высокий уровень выживаемости и значительное снижение риска развития осложнений после травмы. Поэтому в современных условиях жизни общества скорая медицинская помощь остается одним из решающих факторов спасения жизни людей во всем мире.

В этот день в 1752 году Британия и ее колонии перешли на григорианский календарь.

В 1886 году американец Джордж Андерсон запатентовал ленту для пишущей машинки.

В 1927 году в Ницце из-за того, что длинный шарф, находящийся на шее, намотался на колесо автомобиля, трагически погибла Айседора Дункан - американская танцовщица-новатор, основоположник свободного танца. Разработала танцевальную систему и пластику, которую связывала с древнегреческим танцем. Жена поэта Сергея Есенина в 1922—1924 годах. В ее честь назван кратер Дункан на Венере. Дункан воспитывала и своих, и удочеренных ею детей. Ее родная дочь Дердри (1906—1913) от режиссёра Гордона Крэга и сын Патрик (1910—1913) от бизнесмена Париса Зингера погибли в автомобильной катастрофе. В 1914 году родила мальчика, но он скончался спустя несколько часов после рождения. Айседора удочерила шесть своих учениц. Все они стали продолжательницами традиций свободного танца и пропагандистками творчества Дункан. Прах Айседоры Дункан захоронен на кладбище Пер-Лашез в Париже. Кстати, за полтора года до гибели Дункан, 28 декабря 1925 года, трагически оборвалась жизнь поэта Есенина – он был найден повешенным в своем номере в питерской гостинице «Англетер». Следствие склонилось к версии «самоубийство», хотя ряд фактов говорил о том, что его убили сотрудники ГПУ.

В 1929 году футболисты киевского «Динамо» провели свой первый международный матч - со сборной рабочих Нижней Австрии «Дойч Ваграм». Наши футболисты проиграли со счетом 3:4.

В 1939 году в США в воздух поднялся первый вертолет Сикорского - VS-300. Машиной управлял сам конструктор.

В 1960 году была основана Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК). В нее тогда вошли Ирак, Иран, Кувейт, Саудовская Аравия и Венесуэла. Сейчас в картель входят 15 стран: Алжир, Ангола, Венесуэла, Габон, Иран, Ирак, Конго, Кувейт, Катар (с января 2019 выходит из альянса), Ливия, Объединенные Арабские Эмираты, Нигерия, Саудовская Аравия, Экваториальная Гвинея и Эквадор. Штаб-квартира расположена в Вене. Страны члены ОПЕК контролируют около 2/3 мировых запасов нефти. На их долю приходится ~35 % от всемирной добычи или половина мирового экспорта нефти. Доказанные запасы нефти стран, входящих в ОПЕК, в настоящее время составляют 1199,71 миллиарда баррелей.

В 1972 году Папа римскийПавел VI отменил выстригание волос на голове католических священников (тонзуру), что было обязательным с пятого века.

В 1984 году был совершен первый в мире перелет через Атлантический океан на воздушном шаре. Его выполнил вышедший в отставку американский военный летчик Джозеф Киттинджер.

В 2010 году сенат Франции одобрил законопроект, запрещающий женщинам носить паранджу, чадру и никаб в публичных местах.

Неофициальные праздники – День междусобойщиков и День слушания шорохов.

13 сентября в Украине - День кино и День физической культуры и спорта. Поздравляем всех причастных к этим праздникам!

Именины у Марфы, Симеона, Татьяны и Натальи.

15 сентября

В воскресенье - Международный день демократии, учрежденный Генеральной ассамблеей ООН в 2007 году. Эта дата приурочена к 20-й годовщине первой международной конференции новых и восстановленных демократий, которая отмечалась в 2008 году. Слово «демократия» происходит от двух древнегреческих слов, обозначающих «народ» и «власть», и традиционно переводится как «власть народа». Под этим термином подразумевается политический режим, в основе которого лежит метод коллективного принятия решений с равным воздействием участников на исход процесса или на его существенные стадии. Демократия основана на свободном волеизъявлении народа и тесно связана с обеспечением правопорядка и осуществлением прав и основных свобод человека. Современное общество относит демократию к универсальным ценностям и принципам. Связь между демократией и правами человека зафиксирована в статье 21(3) Всеобщей декларации прав человека, гласящей: «Воля народа должна быть основой власти правительства; эта воля должна находить себе выражение в периодических и нефальсифицированных выборах, которые должны проводиться при всеобщем и равном избирательном праве путем тайного голосования или же посредством других равнозначных форм, обеспечивающих свободу голосования».

Также 15 сентября - День работника леса в Украине. Он отмечается согласно указу президента от 1993 года в третье воскресенье сентября. Поздравляем всех причастных к этому Дню!

15 сентября 1830 года в Англии состоялось торжественное открытие первой междугородней железнодорожной линии на паровой тяге: из Ливерпуля в Манчестер. В 11 часов 20 минут из Ливерпуля по 50-километровой магистрали отправились восемь железнодорожных вагонов. Акционерное общество «Liverpool & Manchester Railroad Company» назначило техническим руководителем проекта Джорджа Стефенсона, изобретателя паровоза, который не только сконструировал машины, которые выиграли в открытом конкурсе право обслуживать новую дорогу, но и проложил саму магистраль, по «грузоподъемности и выносливости» признанную знатоками – шедевром дорожного строительства. Ширина колеи, выбранная Стефенсоном, во всех странах до сих пор считается стандартной. Поезда развивали скорость до 30 км/ч, пассажиры были в восторге. Церемония открытия железной дороги стала очень важным событием государственного масштаба. На ней присутствовали многие члены правительства, включая премьер-министра герцога Веллингтона. С этого дня в Великобритании, а затем и во всем мире началась бурная эпоха развития сети железных дорог.

В 1874 году в швейцарском Берне открылся международный почтовый конгресс, на котором собрались представители 22 стран с целью выработать правила, регулирующие обмен почтой между государствами. В октябре ими был подписан договор о создании Всемирного почтового союза.

В 1917 году был выпущен первый номер журнала «Форбс».

15 сентября 1916 года впервые в мире была проведена танковая атака, в которой было задействовано 49 боевых машин модели Mk.1. Это произошло в ходе крупномасштабной наступательной операции англо-французских войск против германских соединений во время Первой мировой войны в битве у деревни Флер близ реки Соммы. Но из-за низкой технической надежности этих танков в атаке участвовало только 18 боевых машин, остальные вышли из строя из-за неполадок или застряли в болоте. Тем не менее, участвовавшие в сражении танки смогли продвинуться вглубь обороны на 5 км за 5 часов. Причем потери англичан в этой наступательной операции оказались в 20 раз меньше обычных. Первый опытный образец танка был построен в Британии годом раньше (в 1915 году) и назывался «Little Willie». А окончательно первая боевая модель танка была готова в 1916 году, когда прошла испытания, и первый заказ британской армии на 100 машин поступил в производство. Это был танк Mk.1, выпускавшийся в двух модификациях – «Female» (только с пулемётным вооружением) и «Male» (с пулемётом и двумя 57-мм пушками). Танк двигался со скоростью 6 км/ч, преодолевал проволочные заграждения и траншеи. Броня толщиной 6-10 мм держала попадания пуль и осколков, но не могла выдерживать прямого попадания снаряда. Танк весом почти 30 тонн и длиной около 10 метров не имел машинного отделения. Экипаж, состоящий из 8 человек, и двигатель находились в одном корпусе, где температура поднималась до 50 градусов. Люди теряли сознание от выхлопных газов и порохового дыма. Противогаз, или респиратор входили в стандартное снаряжение экипажа. И хотя в сражении на реке Сомме из-за малого количества танков фронт не удалось прорвать окончательно, но боевая машина показала свои возможности, да и психологическое воздействие на германскую пехоту было огромным. Также стало ясно, что за танками, как видом боевой техники, большое будущее.

В 1930 году был проведен первый международный матч по бриджу.

В 1949 году Конрад Аденауэр стал первым канцлеромФРГ.

15 сентября 1971 года – день первой организованной акции экологов против ядерных испытаний. Это – День рождения международной экологической организации «Гринпис» («Зеленый мир»). Основатели «Гринпис» – Бен Мэткаф и Дэвид Фрейзер Мак Таггарт. До того, как основать «Гринпис», Бен возглавлял PR-агентство, а Таггарт занимался бизнесом в Канаде. В 1971 году небольшая группа экологов «объявила войну» американскому правительству, проводившему ядерные испытания на острове Амчитка (Аляска) – это была первая организованная природоохранная акция протеста. Именно у членов этой группы во главе с Беном Мэткафом и Дэвидом Таггартом вскоре возникла идея создания экологической организации «Гринпис». Дэвид Фрейзер Мак Таггарт с 1979 по 1991 годы был бессменным президентом «Гринпис», а в последние годы являлся почетным президентом организации (он погиб в автокатастрофе в марте 2001 года). За время своего существования «Гринпис» вырос из группы энтузиастов в мощную международную экологическую организацию, которая активно действует по всему миру. Финансируется организация и ее отделения исключительно за счет добровольных пожертвований. Главным руководящим органом является Совет «Гринпис», состоящий из представителей всех офисов организации, которые существуют более чем в 40 странах мира.

В 1981 году в Альберте (Канада) был открыт самый большой в мире торговый центр площадью 483 тысячи квадратных метров.

В 1997 году был зарегистрирован домен Google.com.

В 2001 году Алессандро Занарди, управляя болидом серии Championship Auto Racing Teams (CART) на трассе в Германии, потерпел серьезную аварию, в результате которой ему, впоследствии, были ампутированы обе ноги ниже колена.

В 2008 году банк Lehman Brothers подал заявку на банкротство, что стало началом мирового экономического кризиса.

Неофициальные праздники - Всемирный день чистоты, Международный день точки, День свободных денег, День совпадений снов и Всемирный день борьбы с лимфомами.

Именины у Антона, Феодота, Богдана, Руфины, Павла, Василия, Анатолия, Петра, Виктора, Ефима, Михаила, Владимира, Николая и Ксении.

Календарь событий на следующую неделю будет не менее интересным и насыщенным. Не переключайтесь!..

Нана Черная