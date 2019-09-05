В течение недели в небо над Львовщиной будут подниматься около 200 десантников (фото, видео)

Прыгают все – и капеллан, и повар, и командир бригады... И женщины тоже.

Военнослужащие 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады в течение этой недели осуществляют плановые парашютные прыжки. Каждый день в небо поднимается примерно 200 военнослужащих. Много среди них воинов срочной службы и тех, кто прыгает впервые, пишет АрміяInform.

В украинских десантников прыжок с парашютом должен осуществить каждый: от капеллана и повара, до командира бригады. В день подготовки материала львовские десантники выполняли прыжки с вертолета Ми-8 МСБ. Среди двух сотен военнослужащих бригады лишь в этот день около 120 выполнили парашютное десантирование впервые. Среди них были и два десятка солдат-срочников.

"Ощущения от первого прыжка просто феерические, – говорит рядовой срочной службы Александр Гипнер. – Я даже не понял сначала, как все происходило. Только слышал команды: первый – пошел, второй – пошел! Потом я. Страх исчез, когда я подошел к краю рампы. Жаль, что полет длится так мало. Но возможно, останусь на контракт и тогда будет не одна сотня раскрытых куполов".

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Также в этот день вместе со своей военной паствой и боевыми побратимами свой первый прыжок с парашютом совершил военный капеллан отец Андрей Дуда.

"Трудно сказать, что я чувствовал, – поделился впечатлениями отец Андрей сразу после приземления. – Знаете, все переживания и страхи исчезли, когда мы поднялись со своих сидений и стали друг за другом в две колонны на борту вертолета, что уже поднялся ввысь. Именно здесь я почувствовал, что значит поддержка собрата. И насколько важно для военных понимать, что капеллан с ними. Рядом. И во время богослужений и празднований, и во всех военных испытаниях".

Наравне с мужчинами выполняли прыжки и женщины военнослужащие. В этом случае даже ярые феминистки не смогли бы обвинить десантников в несоблюдении гендерного равенства, потому что небо для всех одно.

"Сегодня мы прыгали с высоты 600 метров, – рассказала командир отделения Виктория Герасимюк. – Это мой третий прыжок с парашютом. Я с детства мечтала служить в десантно-штурмовых войсках. И сейчас моя мечта полностью осуществилась".

Кстати, все прыжки десантники выполняли исключительно с использованием отечественных парашютных систем. Украинские купола выгодно отличаются от предыдущих устаревших советских систем, и являются более надежными, прочными и простыми в эксплуатации и обслуживании. Ближайший современный аналог – американская парашютная система Т-10. По словам десантников, каждая из этих систем имеет свои преимущества. Однако наша является стандартной и подходит для всех воздушных судов, которые есть на вооружении Вооруженных Сил Украины.