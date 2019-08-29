Иловайская трагедия пять лет спустя: в Днепре чтили память погибших бойцов

Сотни павших воинов до сих пор не идентифицированы.

В четверг, 29 августа, несколько сотен человек в Днепре почтили память погибших украинских воинов под Иловайском.

Читайте такжеВ годовщину Иловайской трагедии под посольством России сожгли "Путина" с флагом террористов (фото, видео)Как говорится в сюжете ТСН, именно в Днепр пять лет назад доставляли и тяжелых раненых, и тела погибших.

По словам экспертов, более сотни павших воинов до сих пор не идентифицированы. Их похоронили как временно неустановленных, совпадений в базе ДНК пока не нашли.

Как сообщал УНИАН, 29 августа в Украине впервые официально отмечают День памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность государства.

Президент Владимир Зеленский постановил отмечать этот памятный день именно 29 августа, поскольку в этот день в Иловайском котле погибло больше всего бойцов за все время войны на Донбассе.