Год спустя в Крыму: опросы не показывают полной картины - Forbes

Вскоре после этого он был похищен сотрудниками ФСБ и доставлен в Москву. Те методы, которые применялись во время сталинских чисток, применяли и к Сенцову – он пережил пытки, побои и угрозы изнасилования за отказ признаться в терроризме, в чем его обвиняет Кремль. Андреа Чалупа в своей статье под названием «Год спустя в Крыму: опросы не показывают полной картины», опубликованной на сайте Forbes.com, пишет, что Олег Сенцов олицетворяет Крым сегодня.

Те методы, которые применялись во время сталинских чисток, применяли и к Сенцову – он пережил пытки, побои и угрозы изнасилования за отказ признаться в терроризме, в чем его обвиняет Кремль.

За год российской оккупации Крым превратился в то место, где очень часто нарушаются права человека. В докладе Human Rights Watch на 37 страницах показано, насколько опасно стало в Крыму для тех, кто, как и Сенцов, выступают против российского господства. Согласно этому и другим докладам, список позволенных государством преступлений включает в себя похищения, пытки, насилие в отношении журналистов, убийства, кражи, которые происходят повсеместно, и вымогательства. Результаты расследования, проведенного Associated Press (AP), показывают, что около 4 тыс. предприятий в Крыму были «национализированы», то есть, украдены деспотичной мафией, которая безнаказанно правит Крымом.

Культура страха заполонила Крым. Демонстрации военизированных формирований и закон, ограничивающий свободу слова, свободу пользования интернетом, напоминает нео-советский кошмар, охвативший Россию. Около 20 тыс. человек уехали на материковую часть Украины, а тех, кто остались, могут преследовать за то, что они говорят на украинском языке или носят желто-голубые украинские флаги. После аннексии крымчане автоматически стали гражданами России, а тем, кто хотел оставить украинское гражданство, дали всего 4 недели, в течение которых они должны были выдержать все бессмысленные бюрократические испытания, в том числе проверку психического здоровья. После этого их считают иностранцами, их права ограничены.

В Крыму бандитский режим

«Надо понимать, что в Крыму, по сути, был создан бандитский режим под покровительством Москвы», – сказал в интервью AP Сергей Митрохин, российский оппозиционный лидер из про-демократической партии «Яблоко». «Бывшие преступники пришли к власти и начали делить имущество».

Мало того, что крымчане голосовали под дулом пистолетов, они сейчас и живут так. В таких условиях мафиозной коррупции и военизированного насилия крымчане, как сообщается, боятся говорить о воссоединении с Украиной. Тем не менее, автор статей для журнала Forbes Кеннет Рапоза недавно представил результаты двух опросов, проведенных западными организациями, в качестве доказательства того, что крымчане сделали свой выбор и довольны этим. «Год назад на этой неделе 83% крымчан пришли на избирательные участки, и почти 97% высказались в поддержку объединения с ранее родной страной», – пишет Рапоза.

Первый сигнал тревоги – он считает так называемый референдум в Крыму, проведенный в марте прошлого года, законным, хотя очень многие воздержались от участия в этом поспешно организованном мероприятии, а десятки тысяч человек осмелились протестовать против этого, и абсолютно не было времени для открытого обсуждения. Более того, независимые источники подтверждают заявления Путина о том, что российский президент руководил захватом Крыма. А те «зеленые человечки», которых все мы считали российскими солдатами? Это и были российские солдаты. У Кремля были виды на Крым; революция в Украине, в результате которой был свергнут союзник Путина, бывший президент Украины Виктор Янукович, была всего лишь поводом «нажать на курок».

Опросы не показывают очевидного

Представлять результаты этих двух отдельных опросов, проведенных американским институтом Гэллапа и немецким институтом GfK, как признаки того, что крымчане наслаждаются жизнью при российском господстве, означает не обращать внимания на очевидное. «Вероятно, мало кто будет достаточно храбр, чтобы осудить аннексию по телефону, особенно когда звонит незнакомый человек», – написал обозреватель Bloomberg Леонид Бершидский по поводу опроса GfK. «В самой России опросы показывают, что 85 % россиян поддерживают Путина, но на самом деле сложно подсчитать, сколько человек ответили так из осторожности: лучше воспринимать эти цифры, как признак того, что большинство людей готовы подчиниться, а не протестовать». Как отмечает кремлинолог Лилия Шевцова, несмотря на колоссальный рейтинг Путина, когда он вдруг исчез на 10 дней, что совершенно нетипично для него, и предполагалось, что его могли свергнуть, россияне не вышли на улицы с требованием вернуть его.

Признаки разочарования в Крыму можно было точно также увидеть, когда немногочисленные группы людей вышли на улицы, чтобы отметить первую годовщину присоединения полуострова к России. В то же время в Москве при поддержке государства было организовано пышное зрелище, которое, тем не менее, быстро иссякло, и, как сообщила служба BBC, народ начал расходиться еще до официального окончания митинга.

Экономика ослабевает

Но, безусловно, красноречивее, чем любой опрос, эта поговорка: Это экономика, глупцы. После краха рубля пенсии крымчан уменьшились в 2 раза, а стоимость их ипотечных кредитов выросла в два раза. Полуостров переживает утечку мозгов, теряя предприятия и предпринимателей. А учитывая, что Кремль сократил финансирование полуострова на 30%, ситуация вряд ли улучшиться в ближайшее время. Важный экономический показатель: украинцы, на которых в основном и держался крымский туризм, перестали приезжать. Журналист The Guardian Шон Уолкер недавно написал в Twitter о предложении от московского туристического агентства, которое явно говорит об отчаянии: 7 суток в Крыму, вместе с перелетом, по цене ниже 200 долл. Море, солнце и политические репрессии.

«После аннексии Россией Крыма действующие власти используют широкий спектр тактик запугивания, чтобы расправиться с инакомыслием», – Джон Дальхизен, директор Amnesty International по Европе и Центральной Азии, сказал Reuters.

Результаты опроса не могут быть правильными, если те, кто его проводят, ожидают, что люди, проживающие там, где существует репрессивный режим, будут давать ответы, из-за которых они окажутся в опасности. Наблюдение Оруэлла относятся к западным социологам: для многих на Западе «тоталитаризм совершенно непонятен». Мы не можем себе представить, как живется людям в Крыму, особенно крымским татарам, которые пережили насильственную депортацию при Сталине, а теперь, при Путине, их похищают, убивают, грабят. Даже после того, как сменилось несколько поколений, тем, кто пережил сталинские репрессии, трудно, и даже немыслимо, говорить об ужасах, которые они испытали. Оценка удовлетворенности не учитывает особенности репрессий.