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Кабмин обратился к правоохранителям из-за решения Харьковского горсовета о "проспекте Жукова"

13:25, 19 июня 2019
Общество
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Харьковский горсовет принял решение вопреки закону о декоммунизации / фото facebook.com/ua.kharkiv.nstu

Правительство обратилось в правоохранительные органы относительно незаконного решения Харьковского горсовета о переименовании проспекта Григоренко в проспект Жукова.

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Об этом в своем Twitter сообщил вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко.

«Правительство обратилось в правоохранительные органы относительно незаконного решения Харьковского горсовета о переименовании проспекта Григоренко в проспект Жукова. Это первый пробный шаг реваншистов в их стремлении отменить декоммунизацию и он должен получить отпор!», – говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, городской совет Харькова вернул проспекту Петра Григоренко имя маршала Жукова.

Ранее мэр Харькова Геннадий Кернес призвал горожан поддержать петицию, требующую вернуть проспекту Григоренко советское название - имени маршала Жукова, что повлекло протесты патриотически настроенных харьковчан.

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Теги: #Харьков#Жуковпогода в Харькове