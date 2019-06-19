Кабмин обратился к правоохранителям из-за решения Харьковского горсовета о "проспекте Жукова"

Городской совет Харькова вернул проспекту Петра Григоренко имя маршала Жукова.

Правительство обратилось в правоохранительные органы относительно незаконного решения Харьковского горсовета о переименовании проспекта Григоренко в проспект Жукова.

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Об этом в своем Twitter сообщил вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко.

«Правительство обратилось в правоохранительные органы относительно незаконного решения Харьковского горсовета о переименовании проспекта Григоренко в проспект Жукова. Это первый пробный шаг реваншистов в их стремлении отменить декоммунизацию и он должен получить отпор!», – говорится в сообщении.

Правительство обратилось в правоохранительные органы относительно незаконного решения Харьковского горсовета о переименовании проспекта Григоренко на проспект Жукова. Это первый пробный шаг реваншистов в их стремлении отменить декоммунизации и он должен получить отпор! — Вячеслав Кириленко (@KyrylenkoVyach) June 19, 2019

Как сообщал УНИАН, городской совет Харькова вернул проспекту Петра Григоренко имя маршала Жукова.

Ранее мэр Харькова Геннадий Кернес призвал горожан поддержать петицию, требующую вернуть проспекту Григоренко советское название - имени маршала Жукова, что повлекло протесты патриотически настроенных харьковчан.