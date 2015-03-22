Военный прокурор: виновники ДТП в Константиновке были пьяными, им грозит до 10 лет заключения

Уголовное производство в отношении военных, сбивших на бронированном тягаче насмерть 8-летнюю девочку в Константиновке Донецкой области, будет направлено в суд до 1 апреля.

Об этом в эфире "5 канала" заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

"До 1 апреля обвинительный акт будет в суде. Мы успеваем провести автотехническую экспертизу, две психиатрические экспертизы, экспертизы потерпевших, объявить конечную редакцию подозрения и направить ее в суд", - сказал он.

По словам Матиос, подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы. Он также напомнил, что двое подозреваемых сейчас задержаны, и отметил, что на момент задержания после ДТП они находились в состоянии алкогольного опьянения.

Читайте такжеСуд арестовал четверых участников массовых беспорядков в КонстантиновкеКак сообщил Матиос, однозначно в том, что произошло, есть вина и командира, который находился в БМД, и водителя, который управлял боевой машиной.

"Они нарушили уставные требования, которым запрещено передвижение военной техники на гусеничном ходу в населенном пункте, они употребили алкогольные напитки, они совершили ДТП, в результате которого погиб человек и были травмированы люди", - сказал он.

Кроме того, военный прокурор сообщил, что сейчас проходит служебная проверка в части, из расположения которой выехала БМД.