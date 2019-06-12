На предприятии под Киевом нашли "нелегалов-заробитчан" из Африки и Китая

Иностранцы прибыли в Украину под предлогом обучения в вузах, однако на самом деле привлекались к незаконному труду.

На Киевщине на лесоперерабатывающем предприятии пограничники обнаружили 24 нелегалов из стран Африки и Китая.

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Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе ГПСУ.

11 июня на одном из лесоперерабатывающих предприятий Бориспольского района Киевской области были обнаружены 24 иностранца из Нигерии, Камеруна, Конго, Сьерра-Леоне и Кот-д'Ивуара и Китая.

«Установлено, что иностранные граждане прибыли на территорию Украины под предлогом обучения в высших учебных заведениях. На самом деле последние привлекались к незаконному труду на территории Украины», - информируют пограничники.

В настоящее время принимаются меры по депортации «заробитчан» и устанавливается круг причастных лиц относительно незаконного трудоустройства. Следственные действия продолжаются.

Ранее в Закарпатской области пограничники выявили двух иностранцев-нелегальных мигрантов, которые вместо Франции случайно приехали в грузовом автомобиле в Украину.