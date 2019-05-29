Бонжур: "проводники" обещали нелегалам Францию, а привезли в Украину

Граждане Бангладеш пытались попасть во Францию с территории Сербии.

В Закарпатской области пограничники выявили двух иностранцев-нелегальных мигрантов, которые вместо Франции случайно приехали в грузовом автомобиле в Украину.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.

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Как уточнили в ведомстве, сегодня в пункт пропуска «Дьяково» на украинско-румынской границе, прибыл грузовой автомобиль иностранной регистрации под управлением гражданина Сербии.

«Пограничники во время проверки заметили поврежденный тент прицепа. Уже при детальной проверке выяснилось, что между грузом скрывается двое неизвестных. Мужчины азиатской внешности признались, что являются гражданами Бангладеш», - уточнили пограничники.

В пресс-службе добавили, что во время обнаружения украинскими пограничниками иностранцы были удивлены и растеряны, а уже впоследствии рассказали, что с территории Сербии пытались попасть во Францию, однако попали в Украину.

Продолжается выяснение всех обстоятельств правонарушения, а после привлечения к ответственности за попытку незаконного пересечения границы иностранцев передадут румынским правоохранителям (в соответствии с соглашением о реадмиссии).