Стало известно, когда в Украине заработает новое правописание

С 3 июня рекомендуют применять правила и нормы новой редакции правописания во всех сферах общественной жизни.

3 июня 2019 года финальный текст новой редакции украинского правописания будет опубликован на официальных сайтах Министерства образования и науки и Национальной академии наук.

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"С этого момента (3 июня - Ред.) рекомендовано применять нормы и правила новой редакции правописания во всех сферах общественной жизни, в частности, в официально-деловом стиле речи", - сообщается на сайте МОН.

Кроме того, сейчас разрабатывается план имплементации новой редакции украинского правописания. Этим документом, в частности, будут предусмотрены сроки и этапы внедрения изменений в образовательный процесс.

Как сообщалось, 22 мая 2019 года Кабмин принял постановление № 437 "Вопросы украинского правописания", которым одобрена новая редакция украинского правописания.

Документ подготовила специально созданная Украинская национальная комиссия по вопросам правописания, в которую вошли ученые-языковеды Национальной академии наук и национальных университетов из разных регионов Украины.

В августе-сентябре 2018 года состоялось общественное обсуждение предлагаемых изменений, во время которого поступило более 3 тысяч предложений от научных учреждений, учреждений образования, органов государственной власти и местного самоуправления, отдельных граждан.