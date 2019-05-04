"Вкусняшка": Настя Каменских в купальнике поразила сеть сочной фигурой (фото)

Настя Каменских показала фото, на котором звезда демонстрирует достоинства своей подтянутой фигуры.

Популярная украинская певица Настя Каменских, выступающая под ником NK, поразила сеть сочной фигурой в купальнике.

На своей странице в Instagram Каменских выложила фото, на котором звезда демонстрирует достоинства своей подтянутой фигуры. NK позирует в черном раздельном купальнике, выставив ножку и держа руки за головой.

Поклонники пришли в восторг от соблазнительной фигуры Насти Каменских в купальнике. Но, как часто бывает, нашлись и те, кто разглядел на фото недостатки.

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"Вот натурально и шикарно выглядит. Без силиконовых шариков", "Животик уже видно", "Пока как у Ким!"; "Пельменей объелась", "Фигура идеал"; "Зачем так труселя натягивать? Удобно?", "Хороша, чертовка", "Анастасия куда делись ваши сиси?"; "Просто Богиня", "Совсем сдурела и стыд потеряла", "Она беремена??"; "Очень красивая фигура мне очень нравиться, всё натуральное"; "Шикарное тело"; "Секс бомба", "Сочно, мощно", "Каменских ты прекрасна"; "Молодчинка! Красивая женственная фигура!"; "Вкусняшка", "Видно зачем живот вытягивать", - пишут пользователи в комментариях к посту в Инстаграм Каменских.

Напомним, ранее Настя Каменских рассказала о своих сексуальных предпочтениях.