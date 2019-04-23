Бывший муж Пугачевой рассказал об отношениях с Примадонной

Также артист отметил, что они не собираются рассказывать о своем отношении друг к другу.

Бывший муж певицы Аллы Пугачевой, эпатажный певец Филипп Киркоров рассказал о совместной жизни с артисткой и об отношениях с ней сегодня.

Экс-супруг Примадонны отметил, что очень уважает свою звездную бывшую жену, пишет "Собеседник".

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"Алла в последнее время говорит обо мне с юмором. Когда ей напоминают о том, что Киркоров ее до сих пор любит – она отмахивается. "Он любит только себя!" Ну, и замечательно, что она так говорит! У каждого свой взгляд на жизнь. Это внешняя оболочка и фантик. Вы же не знаете, что внутри, и какие у нас взаимоотношения с Аллой, когда нет камер и никого вокруг", – отметил Киркоров.

Также артист отметил, что они не собираются рассказывать о своем отношении друг к другу.

"Вы даже не предполагаете, а мы не собираемся этим делиться и рассказывать о своем отношении друг к другу. Каждый из нас существует в мире так, как считает нужным. Но это не значит, что так и есть", – указал певец.

По словам Филиппа, Алла в последнее время сильно изменилась: ее уже давно не радуют шумные вечеринки и дорогие подарки, она живет в своем мире, куда старается посторонних не пускать.

Ранее сообщалось, что банкет в честь своего 70-летия Алла Пугачева устроила в элитном ресторане на Рублевке в Москве.