Во Львове запретили продажу алкоголя в киосках и МАФах

Объекты будут демонтированы, если через три месяца будут нарушаться требования постановления.

В четверг, 4 апреля, Львовский городской совет принял решение о запрете продажи алкогольных напитков в киосках, МАФах и других временных торговых объектах.

Как сообщили в пресс-службе ЛГС, решение О недопустимости осуществления торговли алкогольными, слабоалкогольными напитками и пивом во временных сооружениях вступит в силу с 1 мая 2019 года.

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Запрет на продажу алкоголя распространяется на 236 временных сооружений города, с перечнем которых можно ознакомиться на сайте Львовского горсовета.

"Мы сегодня приняли очень серьезное решение - мы определили четкую позицию города по продаже алкоголя в МАФах. Такая торговля в городе будет считаться запрещенной. Мы даем один месяц всем компаниям, которые осуществляют торговлю алкоголем в МАФах, чтобы прекратить это немедленно", - заявил мэр Львова Андрей Садовый.

В случае если предприниматели не выполнят требование местных властей, то их временные сооружения автоматически будут исключены из Комплексной схемы размещения временных сооружений, паспорта привязки будут аннулированы, а договоры аренды - прекращены. Объекты будут демонтированы, если через три месяца будут нарушаться требования постановления.