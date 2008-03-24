Депутаты предлагают парламенту ввести мораторий на закрытие сельских школ

Верховной Раде Украины предлагается ввести мораторий на закрытие общеобразовательных учебных заведений в сельской местности до принятия Закона Украины «О Государственном бюджете на 2009 год».

Соответствующий проект постановления, внесенный народными депутатами Владимиром ПОЛОХАЛО (БЮТ), Владимиром ЛИТВИНЫМ (Блок Литвина) и Лесей ОРОБЕЦ (НУ-НС), зарегистрирован в парламенте.

Проектом постановления предусматривается, что Кабинет министров Украины должен поручить местным органам исполнительной власти и местного самоуправления проанализировать ситуацию с функционированием общеобразовательных учебных заведений в сельской местности с учетом прогнозируемых демографических изменений и принять меры для приостановки их необоснованной ликвидации. Кроме того, правительство должно принять безотлагательные меры по изменению условий финансирования общеобразовательных учебных заведений в сельской местности, а также организовать подвоз учеников к местам учебы. Кроме того, планируется, что правительство должно проанализировать ход выполнения государственной программы «Школьный автобус” и предусмотреть в государственном бюджете на 2009 год увеличение средств на ее финансирование.

Предлагается также внести соответствующие изменения в законы «Об образовании», «Об общем среднем образовании» относительно обеспечения уменьшения предельной численности учеников в классах от пяти до трех человек и порядка ликвидации владельцем (основателем) действующих общеобразовательных учебных заведений, основанных на коммунальной форме собственности, лишь при согласии соответствующего органа местного самоуправления и по согласованию с центральным органом исполнительной власти, который осуществляет управление в сфере образования.