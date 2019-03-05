Алла Пугачева удивила сеть новым фото

На мероприятии Примадонна появилась в длинном полосатом платье.

Российская певица Алла Пугачева 3 марта отметила первое воскресенье весны, закатив вечеринку "Весну разрешаю".

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Примадонна привлекла внимание к себе не только благодаря таланту, а и тому, что она заметно помолодела и постройнела. Соответствующее фото в своем Instagram показала подруга певицы, светская львица Ида Достман.

"Первое воскресенье весны - традиционный праздник Аллы Пугачевой "Весну разрешаю", - подписала кадры подруга певицы.

В кадре Примадонна появляется в полосатом миди-платье, подчеркивающем фигуру артистки. На голове у Пугачевой - черный бант. Многие в комментариях отметили, что певица прекрасно выглядит, несмотря на свой возраст. Отметим, в апреле ей исполнится 70 лет.

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