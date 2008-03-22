В Кременчуге жители улицы стали на защиту Надежды Крупской

В Кременчуге Полтавской области жители улицы имени Надежде Крупской выступили против ее переименования в честь Преподобного Ионы.

Об этом УНИАН сообщил управляющий делами Кременчугского горисполкома Николай БУГАЕНКО.

По его словам, сразу сто жильцов домов улицы, которая носит имя Надежды Крупской, выступили против переименования улицы в честь уроженца Кременчуга Преподобного Ионы. Граждане направили в горисполком соответствующее письмо. С инициативой переименовать улицу выступил епископ Полтавский и Лубенский Филипп. Тот просил увековечить имя Преподобного Ионы - известного священнослужителя и основателя Свято-Троицкого Ионинского православного монастыря.

Как отметил Н.БУГАЕНКО, который возглавляет городскую комиссию, которая занимается переименованием улиц и площадей города, после рассмотрения просьбы граждан, выдвинутой в противовес церкви, участники комиссии решили направить копию письма в канцелярию Полтавско-Лубенской епархии, чтобы церковь знала о ситуации.