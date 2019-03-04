Епифаний рассказал, будет ли служить в Киево-Печерской лавре

Он убежден, что будут созданы такие условия, при которых станет возможно провести службу в Киево-Печерской лавре.

Глава Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний верит, что будет проводить службы в Киево-Печерской лавре.

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Об этом он заявил в интервью «Украинской правде». «Я верю в это и убежден, что Господь создаст такие условия. Никто не верил до этого времени, что мы получим томос и автокефалию. Но все же мы доказали, что можем объединиться. Если будем совместно работать на единство, то мы будем иметь успех. Так же и здесь, я верю, что Господь создаст такие условия, что мы объединимся», – сказал Епифаний.

Киево-Печерский монастырь был основан в 1051 году. Лавра внесена в список мирового наследия ЮНЕСКО. Сейчас она подконтрольна бывшей Украинской православной церкви (Московского патриархата).

Как сообщал УНИАН, 15 декабря 2018 года в Киеве, в соборе Святой Софии состоялся объединительный собор, на котором представители трех фактически имеющихся на то время в Украине православных церковных организаций создали единственную каноническую православную церковную организацию в Украине поместную Православную церковь Украины. Ее предстоятелем избрали митрополита Епифания с прежней УПЦ КП.

6 января в Стамбуле в резиденции Вселенского патриарха на Фанаре, Вселенский патриарх Варфоломей торжественно вручил главе вновь образованной поместной Православной церкви Украины митрополиту Епифанию томос о признании канонической автокефалии ПЦУ. 3 февраля состоялась интронизация Епифания.