Задержанного в оккупированном Крыму архиепископа Климента отпустили

По словам адвоката Полозова, Климент уже на свободе. Архиепископа Климента отпустили без составления протокола.

Архиепископа Симферопольского и Крымского Климента, задержанного сегодня российскими силовиками в оккупированном Крыму, отпустили.

Об этом сообщил российский адвокат Николай Полозов в Facebook.

«Архиепископа Климента отпустили без составления протокола. Он на свободе!» - написал Полозов.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 3 марта, на автовокзале во временно оккупированном Симферополе задержали архиепископа Климента.

Архиепископ Симферопольский и Крымский Климент является главой Крымской епархии православной церкви Украины (ПЦУ), также с 22 января 2018 года он исполняет обязанности главы Херсонской епархии ПЦУ. Архиепископ Климент является председателем Православной миссии помощи жертвам прав человека и лицам, лишенным свободы.