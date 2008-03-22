Фонд Николая Томенко готовит два больших проекта

Фонд народного депутата Николая ТОМЕНКО “Справедливая Украина” совместно с Национальной радиокомпанией Украины выпустит аудио-издание произведений украинской классической литературы в исполнении авторов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.ТОМЕНКО, об этом он сообщил на пресс-конференции.

„Коммерциализация средств массовой информации привела к тому, что на сегодня наследие выдающихся деятелей украинской культуры, к сожалению, не является предметом популярности среди населения. Печальнее всего то, что методика преподавания в школах, вузах и проведение экскурсионных программ в музеях остались в значительной мере на уровне прошлого века”, - отметил Н.ТОМЕНКО.

По его мнению, чрезвычайно важно сейчас найти новейшие методы убеждения молодых людей в большой значимости классики украинской культуры. Именно с этой целью Фонд Н.ТОМЕНКО в рамках общенациональной акции „Украине нужны герои” проводит ряд мероприятий. В частности, 17 мая, на День Европы, возле с. Биевцы Лубенского района Полтавской области планируется провести праздник „ЭтноВесна на родине Василия Симоненко”.

„ЭтноВесна на родине Василия Симоненко” – очередное просветительско-культурологическое мероприятие, которое имеет целью напомнить украинцам и привлечь внимание европейцев к творчеству одного из самых выдающихся украинских поэтов 60-х годов ХХ ст. С этой целью наш Фонд на День Европы поможет музею Василия Симоненко, который расположен в Тарандинцевской общеобразовательной школе, открыть новую музейную комнату, провести ярмарку народных промыслов и широкую художественную программу”, - сообщил Н.ТОМЕНКО. Во время праздника также будет презентовано аудио-издание „Лебеди материнства: Живой голос Василия Симоненко”, в который войдут уникальные записи авторского исполнения поэтом своих произведений, а также лучшие фонограммы поэзии В.Симоненко и музыкальные произведения, на его стихи из фондов Украинского радио.

К Дню Независимости Фонд Н.ТОМЕНКО совместно с Национальной радиокомпанией Украины планирует выпустить для школ и вузов аудио-издание „Классика украинской литературы: Живые голоса”. Здесь будут собраны авторские исполнения самых известных поэтических и фрагменты прозаических произведений выдающихся украинских мастеров слова. В частности, слушатели будут иметь возможность услышать голоса Леси Украинки, Марка Кропивницкого, Павла Тычины, Максима Рыльского, Владимира Сосюры, Андрея Малышко, Николая Бажана, Василия Стуса, Василия Симоненко, Остапа Вишни, Олеся Гончара и еще многих литераторов, которые своим творчеством вписали яркие страницы в историю украинской культуры.