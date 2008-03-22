Средним классом в России считаются люди с хорошим жильем (опрос)

Россияне считают наличие хорошей жилплощади главным критерием принадлежности к среднему классу, сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Среди признаков, типичных для представителей среднего класса, большинство опрошенных, а именно 75-77 процентов, отмечают наличие достойного дохода и хорошего жилья.

По разным критериям к среднему классу себя причисляют от 18 до 42 процентов респондентов. "Если таким критерием считать хорошие жилищные условия, то – 42 процента опрошенных могут отнести себя к этому классу", - говорится в исследовании ВЦИОМа.

К представителям среднего класса в России граждане относят, прежде всего, тех, у кого стабильный высокий доход (за это отдали голос 22 процента опрошенных), бизнесменов, предпринимателей (19 процентов), госслужащих (13 процентов), а также тех, у кого есть квартира, машина, дача, возможность съездить отдохнуть (11 процентов).

Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ проведен 16-17 февраля 2008 года. Опрошено 1,6 тысяч человек в 153 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках России. Статистическая погрешность не превышает 3,4 процента.

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