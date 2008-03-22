Какой сержант лучше?

В Украине с рабочим визитом находится группа американских специалистов - участников проекта American Systems/MPRI, в состав которой вошли специалисты по комплектованию войск кадрами сержантского корпуса полковники в отставке Ларри ГРЕГ и Роберт ВЕЛЧ.

Как сообщили УНИАН в Управлении пресс-службы Минобороны, в Виннице с участием американских специалистов и представителей командования Воздушных Сил ВС Украины состоялся брифинг “Состояние выполнения Плана реализации основных мероприятий по созданию и развитию в Воздушных Силах ВС Украины профессионального сержантского состава”.

Украинскую сторону на мероприятии представляли заместитель начальника отдела кадровой работы полковник Александр ДАВИДЧУК, заместитель начальника отдела военного сотрудничества подполковник Игорь ИВАНИЧКИН, начальник отдела военных учебных заведений полковник Владимир ПОДИМА, старший инспектор-летчик отделения бомбардировочной и разведывательной авиации подполковник Юрий ШОСТАК и другие специалисты командования Воздушных Сил.

Во время брифинга стороны обсудили вопросы, связанные с реализацией плана развития сержантского состава в Воздушных Силах, в частности, в экспериментальных частях, коснулись достижений и проблемных вопросов в этом направлении.

Особое внимание стороны уделили вопросам внедрения Курса подготовки офицеров в Воздушных Силах ВС Украины и внедрения Методологического Центра Воздушных Сил. Кроме того, были подведены итоги посещения воинских частей, в которых члены иностранной делегации знакомились с работой сержантского состава.

Заместитель начальника отдела кадровой работы Воздушных Сил ВС Украины полковник А.ДАВИДЧУК информировал американских коллег о решении украинской власти завершить переход на комплектование Вооруженных Сил военнослужащими по контракту уже до конца 2010 года. Он также подробно рассказал об одной из экспериментальных авиабригад в Старокостантинове, которая одной из первых в Вооруженных Силах перешла на стопроцентное комплектование военнослужащими по контракту.

Американские специалисты подтвердили намерение всячески помогать Украине в реализации программ реформирования ее Вооруженных Сил и выразили надежду на то, что эта помощь ускорит развитие украинской армии и приблизит ее к стандартам развитых европейских стран.