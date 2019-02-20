Умерла известная украинская поэтесса

Стихи поэтессы переведены на русский, английский, немецкий, чешский, болгарский, венгерский, монгольский и другие языки.

На 79-м году жизни от тяжелой болезни скончалась украинская поэтесса, Заслуженный деятель искусств Украины Анна Чубач.

Об этом сообщил главный редактор журнала «Винницкий край», председатель Винницкой областной организации Национального союза писателей Украины Вадим Витковский, сообщает местное издание naparise.com.

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Анна Чубач - автор около 60 книг для взрослых и детей, более 500 песен, музыкальной азбуки «Алфавитные усмешки», композитором которой является Александр Билаш, музыкальной сказки «Госпожа Кошка» и многих иллюстрированных оригинальных азбук. Ее творчество занесено в мировую сокровищницу «Литература ХХІ века».

Поэтесса – лауреат всеукраинских литературных премий имени Павла Усенко, Маруси Чурай, С. Гулака-Артемовского и международной премии «Дружба». Стихи поэтессы переведены на русский, английский, немецкий, чешский, болгарский, венгерский, монгольский и другие языки.

Как сообщал УНИАН, 8 февраля скончался народный артист России, звезда советских фильмов Сергей Юрский.