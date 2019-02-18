Хорошие новости для Водолеев и предупреждение для Козерогов: гороскоп на неделю для всех знаков Зодиака

Неделя ожидается очень насыщенной. Поэтому важно тщательно проанализировать ближайшие планы, чтобы избежать ошибок и недоразумений, советуют астрологи.

Чтобы уберечь себя от неверного шага и серьезной ошибки, астрологи советуют прислушаться к подсказкам небесных светил.

Астрологи рассказали "Фактам", что ждет каждый из знаков Зодиака на этой неделе, 18-24 февраля.

ОВЕН. С легкостью вам удастся наладить отношения с деловыми партнерами, хотя еще совсем недавно сделать это было очень непросто. Не исключено, что встретите давнего знакомого, благодаря которому сумеете создать нечто новое.

ТЕЛЕЦ. Ловите момент и радуйтесь тому, что уже имеете. Преграды, которые обязательно появляются на пути человека, уверенно шагающего вперед, удастся преодолеть без особого труда. Прекрасное время для тех, кто твердо решил объявить войну вредным привычкам.

БЛИЗНЕЦЫ. Ожидается насыщенный период, который будет богат на интересные события и встречи. Стоит лишь помнить о том, что в любой ситуации важно сохранять спокойствие и твердо придерживаться своих убеждений. Сумеете воплотить в жизнь задуманное.

РАК. Излишние перегрузки на работе ничего хорошего, кроме физической усталости и испорченного настроения, не принесут, так что делайте нужные выводы. Торопитесь медленно — эта фраза должна стать для вас девизом на предстоящий период.

ЛЕВ. Негативные эмоции следует гнать от себя прочь. Лишний раз обдумайте свои слова и действия, это верная защита от всевозможных ошибок и недоразумений. Опасайтесь общения с людьми, которые любят плести служебные интриги.

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ДЕВА. Активность и предприимчивость, проявленные вами, непременно принесут плоды. Во время дискуссий не стоит демонстрировать свое открытое противостояние, это может негативным образом сказаться на вашей дальнейшей карьере.

ВЕСЫ. Проанализируйте свои ближайшие планы, возможно, они нуждаются в некоторой корректировке. Ожидается много встреч, знакомств, поездок. Однако это вовсе не означает, что вам непременно нужно принимать участие во всем этом.

СКОРПИОН. Активные и решительные действия помогут вам улучшить финансовое положение, что не может не радовать. Пересилив себя, сумеете освободиться от комплексов, которые мешали вашему дальнейшему продвижению вперед.

СТРЕЛЕЦ. Проявляйте больше внимания к новым идеям, даже если на первый взгляд они кажутся совершенно бесперспективными. Не исключено, что именно сейчас вам поступит выгодное деловое предложение. Старайтесь проявить терпение и мягкость в отношениях с близкими.

КОЗЕРОГ. Хороший результат даст индивидуальная работа, поэтому стоит свои усилия бросить на это направление. Старайтесь не допускать проявления эгоизма в трудовом коллективе, коллеги не простят вам подобного отношения.

ВОДОЛЕЙ. Имеете все шансы сделать настоящий рывок у себя на службе, поднявшись на более высокую ступеньку карьерной лестницы. При этом вам не придется перегружать себя работой, поскольку удача будет сопутствовать во всем.

РЫБЫ. Для того, чтобы воплотить в жизнь свои планы, неплохо бы воспользоваться поддержкой друзей, которым доверяете. Одиночное плавание не будет эффективным, лучше работать в команде. На личном поприще не стоит стремиться к совершенству.