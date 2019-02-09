Полиция проверяет информацию о подготовке покушения на одесского активиста

Напомним, 2 августа в пригороде Одессы было совершено покушение на двух известных активистов - представителя региональной организации партии «Народный Рух Украины» Михаила Кузаконя и Григория Козьму.

Полиция начала уголовное производство по сообщениям о подготовке преступления в отношении председателя Одесской городской организации Народного Руха Украины Михаила Кузаконя.

Как сообщает пресс-служба полиции, в ходе мониторинга сети Интернет правоохранителями было выявлено видеообращение одного из общественных деятелей Одессы о том, что в отношении него якобы готовится покушение на убийство.

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Во время проверки указанной информации в полицию поступило заявление от самого автора видеообращения.

Сведения были внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.14 (подготовка к преступлению) и ст.112 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля) Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос о вынесении постановления об избрании мужчине меры безопасности. Следствие продолжается.

Надо отметить, что автором обращения является Михаил Кузаконь, который заявил, что обратился в главное следственное управление СБУ относительно предоставления ему государственной охраны.

"Мне сегодня стало известно, что на меня во второй раз готовят заказное убийство. В Одессу заехала группа для выполнения этого преступления. Эту информацию передали правоохранителям. Но от последней попытки убийства меня и Григория Козьмы уже прошло больше полгода. Нам тогда неслыханно повезло. Впрочем, государственную охрану, несмотря на существующую реальную угрозу, вскоре после покушения сняли", - заявил Кузаконь.

Он сообщил также, что в конце прошлого года направил представление о предоставлении охраны в СБУ, однако, до сих пор ее не имеет.

Напомним, 2 августа в пригороде Одессы, в Овидиопольском районе области, было совершено покушение на двух известных активистов - представителя региональной организации партии «Народный Рух Украины» Михаила Кузаконя и Григория Козьму. В частности, грузовик на большой скорости врезался в иномарку, в салоне которой находился Козьма и к которой направлялся Кузаконь. Активисты успели отскочить в сторону и поэтому не пострадали. Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по статьям 15 и 115 Уголовного кодекса Украины (покушение на умышленное убийство). В конце августа правоохранители заявили о задержании трех подозреваемых.

Как сообщал УНИАН, уголовные производства, открытые по факту покушения в Одессе на главу общественной организации «Неравнодушные», экс-лидера одесского «Правого сектора» Сергея Стерненка и представителей региональной организации партии «Народный Рух Украины» Михаила Кузаконя и Григория Козьму, решено объединить в одно производство.