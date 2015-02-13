На выходных в Украину придут туманы и потепление до +6

Антициклон по имени Габриэла будет определять погоду во всех областях, существенные осадки маловероятны, лишь местами ожидаются туманы и дымка, а на дорогах удержится гололедица. Об этом сообщает «Оpogode».

В западной части будет сухо. Температура воздуха ночью 3-10 мороза, днем 0-5 тепла.

В северных областях существенных осадков не ожидается, лишь в воскресенье местами небольшой мокрый снег. Температура воздуха ночью 2-10 градусов мороза, днем 0-5 тепла.

В центральной части - без осадков. Температура воздуха ночью 2-8 мороза, днем 1-6 градусов тепла.

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В восточных областяхосадков не ожидается. Температура воздуха ночью 3-9 градусов мороза, днем 0-5 тепла.

В южной части осадки маловероятны. Температура воздуха ночью от 3 тепла до 2 мороза, днем 1-6 градусов тепла.

В Киеве осадков не предвидится. Температура воздуха ночью 3-5 градусов мороза, днем 0-2 градуса тепла.

Ветер в Украине юго-западный, 5-12 м/с.