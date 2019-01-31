В Киеве под зданием ЦИК умер бывший нардеп

Анатолий Корж был народным депутатом с 1990 до 1994 года.

На бульваре Леси Украинки в Печерском районе Киева скончался народный депутат первого созыва Анатолий Корж.

Об этом сообщают Вартові.Еспресо.

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По предварительной информации, выходя из дома, у него произошел сердечный приступ. Ему был 71 год.

Отмечается, что дом, возле которого умер экс-нардеп, расположен вблизи Центральной избирательной комиссии.

Анатолий Корж был народным депутатом с 1990 до 1994 года.