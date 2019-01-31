В Киеве под зданием ЦИК умер бывший нардеп
16:31, 31 января 2019Общество
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Анатолий Корж был народным депутатом с 1990 до 1994 года.
У него случился сердечный приступ / dpchas.com.ua
На бульваре Леси Украинки в Печерском районе Киева скончался народный депутат первого созыва Анатолий Корж.
Об этом сообщают Вартові.Еспресо.
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По предварительной информации, выходя из дома, у него произошел сердечный приступ. Ему был 71 год.
Отмечается, что дом, возле которого умер экс-нардеп, расположен вблизи Центральной избирательной комиссии.
Анатолий Корж был народным депутатом с 1990 до 1994 года.
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