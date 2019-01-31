цей матеріал доступний українською

В Киеве под зданием ЦИК умер бывший нардеп

16:31, 31 января 2019
Общество
286 0
У него случился сердечный приступ / dpchas.com.ua

Об этом сообщают Вартові.Еспресо.

Читайте такжеСкончался спортивный комментатор Сергей Дерепа

По предварительной информации, выходя из дома, у него произошел сердечный приступ. Ему был 71 год.

Отмечается, что дом, возле которого умер экс-нардеп, расположен вблизи Центральной избирательной комиссии.

Анатолий Корж был народным депутатом с 1990 до 1994 года.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Киев#смерть#нардеп