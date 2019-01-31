Эксперты прокомментировали идею 4-дневной рабочей недели для украинцев (видео)

В переработке есть обратная сторона – сначала эмоциональное выгорание, а потом и физические болезни.

Ученые ведущих университетов мира на форуме в Давосе заявили, что человечество страдает от недостатка счастья, а исправить ситуацию вполне способна 4-дневная рабочая неделя.

Однако готовы ли к нему люди, в частности украинцы, говорится в сюжете ТСН.

На первый взгляд кажется, что Настя просто пьет кофе и скролит соцсети, на самом деле она работает. "Знакомые и друзья думают, что я с утра до вечера хожу в кафе и бары, а деньги просто падают мне на карту. Но это не так. Это сложная интеллектуальная работа", - говорит фрилансер Анастасия Баранник. Чтобы зарабатывать на рекламе и креативных стратегиях, ей нужен лишь планшет или телефон, но не офис. На прошлой неделе она, например, работала из Португалии. "Мозг постоянно находится в новых местах, нет какой-то серости стен, одинаковых людей, крика вокруг в офисе. Человек может расслабиться и действительно придумать что-то стоящее", - считает она.

Офисную работу Настя решила оставить, когда постоянным стрессом довела себя до нервного истощения, потому что порой приходилось работать без выходных. Теперь сама распоряжается своим временем, а зарабатывает больше. "Около 20 часов в неделю я работаю", - подсчитала она.

Точной цифры счастливой жизни нет, но на экономическом форуме в Давосе эксперты говорили о четыре рабочих дня. "Подрастает новое поколение людей, которое понимает, что достатка можно достичь не бесконечной и истощающей, а эффективной работой. А наиболее эффективны – люди, которые имеют возможность отдохнуть и лояльны к своей компании", - говорит экономист Рутер Брегман.

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Украинские же работники к этому только идут. "40% говорит о том, что хотели бы сами регулировать, 30% предпочитает четырехдневный и 25 готовы остаться на обычном пятидневном", - говорит аналитик эйчар-портала Юлия Дрожжина.

По данным специалистов, почти половину официального рабочего дня украинцы просто просиживают. В Минсоцполитики об этом знают. "Работодатель с работником могут договориться таким образом, чтобы он 30 часов в неделю работал, это разрешено. Единственный вопрос в том, достаточно ли этой продолжительности рабочего времени для обеспечения достойного уровня оплаты труда", - говорит генеральный директор директората норм и стандартов достойного труда Министерства социальной политики Украины Юрий Кузовой.

Позволить себе такое могут прежде всего люди творческих профессий или айтишники – то есть те, кто и так это по сути делает. Для большинства это не просто нереально, но и экономически не оправдано. "Минус один день в неделю – это минус 52 дня в год. Один день выходной, дополнительный, когда люди не работают по всей стране – это ориентировочно 0,5% ВВП", - пояснил Кузовой.

Чтобы это не вылилось в социальную катастрофу, сначала надо развить экономику, потому что 4-дневная рабочая неделя – удовольствие для богатых. "Короткая рабочая неделя – условия развитых экономик и творческих направлений, а нам, простите, надо еще очень много работы пройти и работать даже больше, чем сейчас", - считает генеральный директор федерации работодателей Украины Руслан Ильичев.

Психологи обращают внимание на то, что в переработке есть обратная сторона – сначала эмоциональное выгорание, а потом и физические болезни. "Сначала мы переживаем стресс, потом мы аккумулируем последние силы в себе, включительно с магнием Б6, натрием, всей группой витамина Б. Происходит какой-то надлом, и человек больше не способен эмоционровать, работать. Он в принципе недееспособен", - говорит Виктория Люборевич-Трохова.

Поэтому человеку нужно отдыхать минимум два дня в неделю, а дискуссия про три выходных, по приблизительным подсчетам экспертов, актуальной для Украины станет минимум за 5-7 лет – при условии развития экономики.