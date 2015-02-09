Суд признал виновной медсестру из Харькова, избившую евромайдановца

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение сегодня, 9 февраля, принял Дзержинский райсуд Харькова.

«Суд постановил Воржеинову признать виновной... и назначить наказание в виде 1 года 6 месяцев ограничения свободы - это так называемая колония поселения», - сказала судья.

Таким образом суд приговорил Воржеинову по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство, т.е. грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, совершенное группой лиц).

Читайте такжеМедсестра, избивавшая ногами евромайдановца в Харькове, не признала своей вины

Во время судебного заседания представители гособвинения просили назначить Воржеиновой наказание в виде лишения свободы сроком на три года.

Во время судебного заседания подсудимая добровольно письменно отказалась от применения к ней амнистии.

Приговор Дзержинского райсуда может быть обжалован в апелляционном суде в течение 30 дней.

Читайте такжеВ Харькове начался суд над медсестрой, которая весной добивала ногами активистов Евромайдана

Как сообщал УНИАН, 13 апреля прошлого года в Харькове люди с битами и в масках напали на активистов Евромайдана, которые расходились со своего митинга. Пострадало около 50 человек, в том числе один сотрудник милиции. В больницу в целом обратилось 14 человек.

Позже в Интернете появилось видео, на котором мужчина и женщина ногами добивают избитого мужчину, который сидит на ступеньках подземного перехода.

По данному факту было открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (злостное хулиганство с применением предметов для причинения телесных повреждений).

Во время проведения следственно-оперативных мероприятий была установлена 53-летняя жительница Чугуева Воржеинова, которая принимала активное участие в избиении активистов Евромайдана. 17 апреля она была задержана правоохранителями.