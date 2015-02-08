На бандитов из "самообороны" в оккупированном Крыму уже жалуются даже местные коммунисты

Первый секретарь комитета Крымского отделения партии «Коммунисты России» Леонид Грач заявляет о «разгуле массового бандитизма относительно коллективной собственности крымчан», который осуществляют с помощью так называемой "самообороны".

Об этом говорится в обращении Грача к российского президента Владимира Путина, текст которого имеют Крим.Реалії.

«В этом плане особую роль играет так называемая самооборона, «народное ополчение», «народная дружина», которая выполняет заказы по рейдерским захватам имущества предприятий и организаций методами, далекими от цивилизованных, просто бандитскими», - говорится в обращении.

Грач указывает на то, что крымский "Госсовет", узаконив «самооборону», как он выразился, развязал руки бандформированиям.

Читайте такжеМакаревич написал песню-обращение к россиянам: "Ну что ты забыл в этом Крыму?"«При этом правоохранительные органы молча наблюдают за этим беспределом», - отмечает Грач, сообщая о том, что на свои предыдущие жалобы он получил отписки, а «набеги «народных ополченцев-дружинников» продолжаются».

Как пример он приводит недавние события в райпотребсоюзе Бахчисарая, работу которого представители «самообороны» блокировали несколько дней.

В связи с этим Грач в своем обращении просит Путина «остановить разбой в Бахчисарае», помочь крымчанам, пострадавшим от действий «самообороны» и навести порядок в сфере правоохранительной системы Крыма.