Подозреваемый в поджоге здания Киево-Печерской Лавры арестован на два месяца

24-летнего мужчину без постоянного места жительства полиция задержала 15 января.

Подозреваемый в поджоге здания на территории монастырского комплекса Киево-Печерской лавры арестован на два месяца с возможностью залога в размере 153 тисячи гривень.

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Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры г.Киева в Тwitter.

"Подозреваемого в поджоге здания возле Лавры арестовали на 2 месяца. Одновременно суд установил ему залог в 153 тысячи гривень", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, пожар в двухэтажном недействующем здании, которое подлежало реконструкции, на территории Киево-Печерской лавры произошел 14 января около 16.00. Горела крыша здания. В 19.11 пожар на площади 400 кв. м был локализован, позже -ликвидирован.

15 января правоохранители задержали подозреваемого в поджоге. Им оказался 24-летний мужчина без постоянного места жительства.