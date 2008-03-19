16 воинских частей за долги отключены от электроснабжения и газа

Из-за отсутствия в госбюджете средств, которые бы компенсировали оборонному ведомству рост тарифов на снабжение газа, тепла и электроэнергии, 16 воинских частей Вооруженных Сил Украины отключены от снабжения коммунальными услугами и энергоносителей.

Об этом сообщили УНИАН в Управлении пресс-службы Министерства обороны Украины со ссылкой на данные Главного квартирно-эксплуатационного управления Вооруженных Сил Украины.

Как отмечается в сообщении, из-за невозможности погасить задолженность, тепло не поставляется в 6 воинских частей Южного оперативного командования и в 2 воинские части Воздушных Сил ВС Украины. Обесточенной является одна воинская часть в Южном ОК, а еще по одной воинской части в Южном и Западном ОК и 5 воинских частях Воздушных Сил отсоединены от газоснабжения.

“На протяжении января-февраля 2008 года войсками потреблено электрической и тепловой энергии, воды и природного газа на общую сумму 109,6 миллионов гривен при бюджетных сметных назначениях на эти цели в сумме 80,9 миллионов гривен”, - сообщил начальник Главного квартирно-эксплуатационного управления Вооруженных Сил Украины полковник Петр ОНОФРИЙЧУК.

То есть дополнительная потребность в средствах в первом квартале 2008 года на оплату коммунальных услуг и энергоносителей составляет 28,2 миллионов гривен. Эти средства позволят осуществить расчеты с поставщиками, не допустить роста задолженности за коммунальные услуги и энергоносители и обеспечить жизнедеятельность войск.

В Главном квартирно-эксплуатационном управления ВС Украины подчеркивают, что если подобная ситуация сохранится и Украинская армия не получит дополнительных средств из госбюджета, то до конца 2008 года недофинансирование нужд армии лишь в сфере оплаты коммунальных услуг и энергоносителей возрастет почти до 60 миллионов гривен, что приведет к массовому отключению воинских частей Вооруженных Сил Украины.