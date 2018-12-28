В Киеве открыли первую библиотеку нового поколения (фото)

На осовременивание библиотеки, создание пространства знаний и практик, было израсходовано 3 млн грн.

В Подольском районе на ул. Межигорская, 25, открыли первую в Киеве библиотеку нового поколения в рамках проекта Bibliohub.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

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Отмечается, что за год из обычной библиотеки в классическом ее понимании создали современное функциональное пространство, где будут проходить образовательные и развлекательные мероприятия, где параллельно с культурными традициями дети смогут учиться и узнавать об инновационных технологиях и раскрывать свой творческий потенциал.

«В библиотеке есть 3D-принтер, интерактивная доска, мощный проектор, компьютеры, в том числе и для людей с дополнительными потребностями и киевлян в возрасте. И если раньше мы имели здесь около 3 тысяч посетителей ежегодно, то сейчас, уверен, количество визитеров увеличится, как минимум, вдвое», - сказал на открытии заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.

По его словам, библиотека стала доступным и удобным местом для чтения книг, сообществом людей и организаций, объединенных одной целью - популяризировать чтение, науки и заинтересованность в знаниях.

На осовременивание библиотеки, создание пространства знаний и практик, было направлено 3 млн грн, включая ремонт (2 млн 100 тыс. грн) и оборудование (899 тыс. грн).

Библиотека до сих пор носила имя Вали Котика, в дальнейшем ее переименуют в имени Ивана Григоровича-Барского.